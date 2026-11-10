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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: حسام حسن كان أمامه فرصة لتدريب منتخب مصر 15 سنة

شوبير
شوبير
منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن توقعه بعودة حسام حسن لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا اعتزازه الكبير بعلاقته الشخصية به، رغم اختلافهما في بعض وجهات النظر.

وقال شوبير، في تصريحاته، إن حسام حسن صديقه وشقيقه وعشرة عمر، مشيدًا بإمكاناته التدريبية والإنجازات التي حققها، مشيرًا إلى أنه كان قادرًا على تحقيق المزيد خلال فترة قيادته للمنتخب.

وأضاف: «حسام حسن حبيبي وأخويا وعشرة عمر ومدرب هايل وعمل إنجازات عظيمة، وكان هيحقق أكتر، وهقول حاجة واحسبوها عليا، عندي إحساس إن في يوم من الأيام حسام حسن هيعود مدرب لمنتخب مصر».

وأوضح شوبير أن حسام حسن كان أمامه فرصة للاستمرار في تدريب منتخب مصر لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا، لكنه أشار إلى أن أبرز مشكلاته تتمثل في عدم تقبله للنصائح، حتى عندما تأتي من أشخاص مقربين يحرصون على مصلحته.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن علاقته بحسام حسن شهدت تقاربًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: «لما تيجي تقوله نصيحة عشان بتحبه فهو ميصدقهاش أو يقولك لأ ويعند، يا عم اسمع أنا أخوك الكبير وعايز مصلحتك، خصوصًا إننا الفترة الأخيرة قربنا جدًا من بعض، بس هو دايمًا اللي في دماغه في دماغه».

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