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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد بلال يعلق على رحيل حسام حسن: أخطأ في احتواء لاعبي منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

انتقد أحمد بلال، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، طريقة تعامل حسام حسن، المدير الفني السابق للفراعنة، مع لاعبي المنتخب، مؤكدًا أنه كان ينبغي عليه احتواء اللاعبين بعد الإنجاز الذي تحقق في كأس العالم، بدلًا من الانشغال بمن يُنسب إليه الفضل في هذا الإنجاز.

وقال أحمد بلال، خلال تصريحات تلفزيونية، إن حسام حسن كان يجب أن يدرك أنه مدرب كبير، وأنه حقق إنجازًا مهمًا مع المنتخب، لكنه كان مطالبًا أيضًا بتقدير دور اللاعبين الذين ساعدوه على تحقيق هذا النجاح.

وأضاف: «حسام حسن كان لازم يصدّق إنه مدرب كبير، وإنه حقق إنجاز كبير، وكان لازم يحتوي اللاعيبة بعد كأس العالم، لأنهم كانوا سبب أساسي في الإنجاز وساعدوه على تحقيقه، لكن للأسف، كابتن حسام راح في حتة تانية خالص، وبقى الموضوع مين اللي يُنسب له إنجازات المنتخب».

وتأتي تصريحات أحمد بلال عقب قرار الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر إلى حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، وتعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر الأول.

وفي أولى خطواته مع الفراعنة، أعلن علي ماهر قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر المنتخب، استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

وجاءت اختيارات علي ماهر على النحو التالي:

* حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، ومحمد علاء.

* خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، وطارق علاء.

* خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن.

* خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، ومحمود ممدوح.

موعد مباراتي مصر ومالاوي

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين مصر ومالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

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