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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة 42 دولة.. مصر تستعد لاستضافة كأس العالم لسلاح السيف بالعاصمة الإدارية

كأس العالم لسلاح السيف
كأس العالم لسلاح السيف
عبدالله هشام

يستعد الاتحاد المصري للسلاح برئاسة طارق الحسيني، لاستضافة بطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال والسيدات والفرق، والتي تقام في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ما بين 12 وحتى 15 نوفمبر الجاري.

وأكدت 42 دولة مشاركتها في البطولة التي تشهد نحو 390 لاعباً ولاعبة بواقع 209 لاعبا على صعيد منافسات الرجال و180 لاعبة على صعيد منافسات السيدات.

وجاءت الدول المشاركة على النحو التالي: فرنسا، إيطاليا، روسيا، أمريكا، الصين، المجر، كوريا الجنوبية، ألمانيا، هونج كونج، بولندا، رومانيا، كندا، اليابان، أذربيجان، بلغاريا، إسبانيا، كازاخستان، أوكرانيا، أوزباكستان، فنزويلا، بريطانيا، تركيا، بلجيكا، اليونان، الهند، السعودية، هولندا، بورتوريكو، سنغافورة، تونس، الأردن، البرازيل، الإمارات، النمسا، الدنمارك، آيسلندا، جامايكا، الكويت، المغرب، ماليزيا، النيجر، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

ونجح الاتحاد المصري للسلاح خلال الأعوام الماضية في استضافة وتنظيم العديد من البطولات الدولية والقارية والعالمية، وهو ما يعكس ثقة الاتحاد الدولي للسلاح في قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وإخراجها بالصورة التنظيمية المطلوبة، خاصة في ظل الإمكانات التي تمتلكها مصر والخبرات التي اكتسبتها من استضافة البطولات السابقة.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسات قوية في ظل مشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات العالم في سلاح السيف، حيث تمثل البطولة فرصة مهمة للاحتكاك الدولي بين اللاعبين، إلى جانب المنافسة على المراكز المتقدمة وحصد النقاط في التصنيف الدولي.

الاتحاد المصري للسلاح كأس العالم لسلاح السيف سلاح السيف كأس العالم لسلاح العاصمة الإدارية

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