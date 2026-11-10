وزير الزراعة: 11.5 مليار جنيه تمويلًا لمشروع البتلو وتطوير 309 مراكز لتجميع الألبان

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الثروة الحيوانية في مصر شهد تطورًا ملحوظًا في إطار جهود تعزيز الأمن الغذائي، حيث بلغ إجمالي أعداد رؤوس الماشية نحو 8.6 مليون رأس.



جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء المجلس، لاستعراض استراتيجية الوزارة والرد على عدد من طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من الأعضاء.



وأوضح وزير الزراعة أن إجمالي التمويلات المقدمة للمشروع القومي للبتلو، بفائدة 5% فقط، بلغ نحو 11.5 مليار جنيه، لتمويل تربية وتسمين نحو 544 ألف رأس من الماشية، أسهمت في إنتاج نحو 134.7 ألف طن من اللحوم، بما يدعم صغار المربين ويعزز المعروض المحلي من اللحوم الحمراء.

وأشار فاروق إلى أنه تم تطوير 309 مراكز لتجميع الألبان ضمن المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، بإجمالي تمويلات بلغت نحو 392 مليون جنيه، بفائدة 5%، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة تجميع وتداول الألبان، وتحسين جودتها، ودعم صغار المنتجين وربطهم بالأسواق ومصانع التصنيع الغذائي.