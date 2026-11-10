نائب إيراني: لن نسمح بخروج اليورانيوم.. والحصول على النووي رادع لأعدائنا

أكد عضو لجنة شؤون المجالس في البرلمان الإيراني، علي أصغر نخعي راد، في تصريحات لموقع "ديده بان إيران"، أن إخراج اليورانيوم من البلاد يُعد "خطًا أحمر لإيران"، مشددًا على أن المرشد مجتبى خامنئي لن يسمح باتخاذ مثل هذه الخطوة.

واعتبر نخعي راد، أن إنتاج الأسلحة النووية والاحتفاظ بها، حتى دون استخدامها، يمكن أن يشكل وسيلة لتحقيق الردع.

وفي حديثه عن القدرات الصاروخية لإيران، زعم النائب الإيراني أن خفض وزن الرؤوس الحربية للصواريخ من طن ونصف إلى 600 كيلوجرام أدى إلى زيادة مداها إلى نحو 6 آلاف كيلومتر.

وأضاف أن استبدال محركات الصواريخ يمكن أن يزيد مداها، مدعيًا أن إجراء "عمليتي استبدال للمحركات" قد يرفع المدى إلى أكثر من 11 ألف كيلومتر.

واتهم نخعي راد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه "لعب في ملعب العدو" من خلال تصريحاته، وأسهم في خفض أسعار النفط.

وكشف أن طلب استجواب عراقجي تم إعداده وتوقيعه، مؤكدًا أن النواب يتابعون الإجراءات اللازمة للمضي قدمًا في مسار استجوابه تمهيدًا لعزله.