 أحدث ظهور لـ أورتيجا وعائلته في تركيا.. لقطات عائلية تخطف الأنظار

شارك مطرب المهرجانات أورتيجا مجموعة من الصور التي ظهر خلالها برفقة عائلته أثناء تواجدهم في تركيا، في أجواء عائلية لافتة، حيث حرص على توثيق لحظات من رحلته ومشاركة متابعيه تفاصيل من جولته.

تفاصيل إطلالة اورتيجا وعائلته..

وظهر أورتيجا في الصور بإطلالة كاجوال، مرتديا جاكيت باللونين الأبيض والأسود بتصميم مربعات، مع نظارة شمسية وبنطلون أسود، بينما ظهرت العائلة بإطلالات شتوية مريحة تناسب أجواء الرحلة.

وتألقت زوجة أورتيجا ، بإطلالة شتوية مرتدية ملابس سوداء.

ولفتت الصور الأنظار إلى الأجواء العائلية التي جمعت أورتيجا بأفراد أسرته، وسط خلفية سياحية مميزة في تركيا، لتنال اللقطات اهتمام متابعيه ومحبيه.