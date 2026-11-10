قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك
بروتوكول تعاون بين قادرون باختلاف ووزارة الشباب لدعم الرياضة البارالمبية
حمزة علاء يستغل فترة الراحة ويؤدي مناسك العمرة رفقة أسرته
دينية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
علي ماهر يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لكشف تفاصيل استعدادات منتخب مصر
نتنياهو يهاجم رئيس القائمة العربية علانية.. وفريقه يتواصل معه سرا
رئيس برلمانية الوفد يضع روشتة علاج أمام الحكومة لعلاج مشاكل الأمن الغئائي.. تفاصيل
طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحصدون المراكز الأولى في هاكاثون الابتكار بقمة INNOVET III
160 ألف زائر لآثار «رمسيس وذهب الفراعنة» بلندن و115 ألفًا لمتحف سان فرانسيسكو
فين مستحقاتنا؟.. لاعبو الزمالك يرفضون حضور حفل الألبوم الرقمي
البابا لاوُن الرابع عشر: الاقتصاد يجب أن يكون في خدمة الإنسان وليس العكس
الأعلى للإعلام يحيل شكوى «دان آدم» ضد مرتضى منصور إلى لجنة الشكاوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الزراعة: التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ركيزة أساسية لدعم القطاع الزراعي والأمن الغذائي

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

شارك  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم في الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور وكيلّي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة والأعضاء، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، وبمشاركة المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك في إطار الحرص المستمر على التنسيق الدائم وتكامل الجهود بين الحكومة ومجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يستعرض الوزير خلال الجلسة محاور استراتيجية عمل الوزارة، إلى جانب الرد على طلبات المناقشة والاستفسارات والاستيضاحات المقدمة من السادة النواب.

وأكد وزير الزراعة، أن التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمثل ركيزة أساسية ورئيسية لخدمة مصالح المواطنين وتعزيز مسيرة التنمية الزراعية في مصر، مشيرا الى أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لرؤى ومقترحات السادة أعضاء البرلمان باعتبارهم نبض الشارع والممثلين الحقيقيين للمواطنين، وأكد حرص الوزارة على التفاعل الإيجابي الفوري مع كافة القضايا وطلبات المناقشة المطروحة تحت القبة.

وأشار الوزير إلى أن الحوار البناء مع نواب الشعب يسهم بشكل مباشر في صياغة سياسات أكثر كفاءة تلبي تطلعات القطاع الزراعي وتحقق مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي.

ومن المقرر، ان يتناول وزير الزراعة، خلال كلمته أبرز محاور استراتيجية الوزارة التي تستهدف تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، والتوسع في المشروعات القومية الزراعية، فضلاً عن دعم المزارعين وتطوير منظومة الخدمات والتعاونيات الزراعية.

الزراعة وزير الزراعة مجلس الشيوخ التشريعية التنفيذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

صلاة قيام الليل

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء توضح حكمها وأفضل وقت

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

عاشور

ليس الاتحاد.. نادِ سعودي مهتم بالتعاقد مع إمام عاشور والأهلي يرحب

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يفاجئ الجميع

ترشيحاتنا

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

بالصور

أحدث ظهور لـ أورتيجا وعائلته في تركيا.. لقطات عائلية تخطف الأنظار

 أحدث ظهور لـ أورتيجا وعائلته في تركيا.. لقطات عائلية تخطف الأنظار
 أحدث ظهور لـ أورتيجا وعائلته في تركيا.. لقطات عائلية تخطف الأنظار
 أحدث ظهور لـ أورتيجا وعائلته في تركيا.. لقطات عائلية تخطف الأنظار

خطورة شرب الشاي ساخن جدا.. عادة يومية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء

تحذير من شرب الشاي ساخنا جدا.. عادة يومية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء
تحذير من شرب الشاي ساخنا جدا.. عادة يومية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء
تحذير من شرب الشاي ساخنا جدا.. عادة يومية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية.. سر التماسك والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية
طريقة عمل كفتة الأرز المصرية
طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

كارثة عند الإفراط فى تناولها.. أضرار خطيرة لمشروبات الطاقة على القلب

كارثه عند الإفراط فى تناولها.. أضرار خطيرة لمشروبات الطاقة على القلب
كارثه عند الإفراط فى تناولها.. أضرار خطيرة لمشروبات الطاقة على القلب
كارثه عند الإفراط فى تناولها.. أضرار خطيرة لمشروبات الطاقة على القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد