محافظ مطروح يتفقد جاهزية فرع جامعة الأزهر تمهيدًا لافتتاحه واستقبال الطلاب

تفقد اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ مطروح،الاستعدادات لافتتاح فرع جامعة الأزهر بمحافظة مطروح، حيث تقفقد التجهيزات والأعمال الجارية، ومتابعة معدلات التنفيذ، والوقوف على مدى جاهزية المباني والمنشآت والمرافق، تمهيدًا لاستقبال الطلاب.

سرعة الانتهاء من الأعمال

وخلال الجولة، شدد محافظ مطروح على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال والتجهيزات، وتكثيف جهود النظافة والتنسيق العام، مع تذليل أي معوقات تواجه التنفيذ، لضمان ظهور الفرع بالشكل اللائق، بما يسهم في دعم منظومة التعليم الجامعي وفتح آفاق تعليمية جديدة أمام أبناء المحافظة.

حضر الجولة الدكتور حسين السنيني السكرتير العام و العميد ايهاب نافع السكرتير المساعد و اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح والدكتور وليد خليفة عميد الكلية و الجهات المعينه.