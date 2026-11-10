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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

160 ألف زائر لآثار «رمسيس وذهب الفراعنة» بلندن و115 ألفًا لمتحف سان فرانسيسكو

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

واستهل الوزير ، الاجتماع بالترحيب بمشاركة أنور عبد الرشيد رئيس الادارة المركزية للتعليم والبحث العلمي بقطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، في عضوية مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار خلفًا للأستاذ محمد عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للحسابات الختامية بوزارة المالية، الذي انتهت مدة خدمته لبلوغه سن المعاش، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.

وزير السياحة والآثار 

ثم استعرض الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أبرز إنجازات المجلس بمختلف قطاعاته خلال الشهرين الماضيين، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في مجالات الاكتشافات الأثرية، والتوثيق والتسجيل الأثري، ومشروعات الترميم، إلى جانب افتتاح عدد من المواقع الأثرية بعد الانتهاء من أعمال ترميمها.

كما تم استعراض نتائج معارض الآثار المصرية المؤقتة المقامة بالخارج، وما حققته من نجاح وإقبال جماهيري، حيث بلغ عدد زوار معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، المقام بالعاصمة البريطانية لندن، نحو 160 ألف زائر منذ افتتاحه في فبراير الماضي وحتى نهاية أكتوبر، فيما استقبل معرض «كنوز الفراعنة»، المقام بمتحف دي يونج بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، نحو 115 ألف زائر منذ افتتاحه في أغسطس الماضي وحتى نهاية أكتوبر.

كما تم استعراض ما شهده الأسبوع الماضي من افتتاح معرض «قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما»، الذي يستضيفه متحف آراباسيس بمدينة روما.

هذا بالإضافة إلى الإشارة إلى زيارة وزير السياحة والآثار لمنطقة سقارة الأثرية لتفقد أعمال مدرسة الحفائر للمبتدئين، والاطلاع على عدد من الاكتشافات الأثرية التي حققتها البعثات المصرية والتشيكية بالمنطقة.

من جانبه، أشاد شريف فتحي بما لمسه من روح التعاون والعمل الجماعي بين المدربين والمتدربين المشاركين في مدرسة الحفائر للمبتدئين، مؤكدًا على أهمية استكمال أعمال المدرسة وتنظيم مراحل ومواسم أخرى منها، والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية التي تتيحها، بما يسهم في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة العاملين بالمجلس الأعلى للآثار.

كما أشاد بالإنجازات التي حققتها فرق العمل بالمجلس الأعلى للآثار في مجال الحفائر والتوثيق الأثري، وما أسفرت عنه من اكتشافات جديدة تسهم في الكشف عن مزيد من أسرار الحضارة المصرية العريقة، فضلًا عن الجهود المبذولة في توثيق ورقمنة وتسجيل المقابر بمنطقة سقارة الأثرية، مؤكدًا أهمية توظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة التوثيق العلمي، بما يسهم في الحفاظ على التراث الأثري المصري وصونه للأجيال القادمة.

وشدد الوزير ، على أهمية أعمال التطوير الجارية حالياً بالمخازن الأثرية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن العمل قد بدأ بالفعل، وسيستمر حتى استكمال تطوير جميع المخازن وتوثيق جميع المقابر، بما يسهم في الحفاظ على التراث الثقافي والأثري والحضاري لمصر للأجيال القادمة.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، كما تمت الموافقة على عدد من الموضوعات المهمة، من بينها تمديد مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن فرض قيود الاستيراد على أنواع من الممتلكات الثقافية المصرية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 نوفمبر 2021، والتي تهدف إلى الحد من الحافز على نهب التراث الثقافي المصري.

كما تمت الموافقة على بروتوكول تعاون بين وزارة السياحة والآثار والجهاز المصري للملكية الفكرية، بشأن تعظيم المردود الاقتصادي لقطاع السياحة والآثار وحماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب إنشاء وحدة بالمجلس الأعلى للآثار لمتابعة هذا الشأن.

ووافق مجلس الإدارة أيضًا على تمديد تطبيق نسبة الخصم البالغة 25% الممنوحة لشركات السياحة على التذاكر المجمعة لمتحف الغردقة، وذلك حتى 30 يونيو المقبل، وزيادة رسوم زيارة هرم خفرع من الداخل للزائرين الأجانب فقط، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل 2027.

كما تمت الموافقة على إطلاق اسم الأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، على المخزن المتحفي بالقنطرة شرق بمحافظة شمال سيناء، تكريمًا له وتقديرًا لجهوده في خدمة آثار سيناء.

وفي السياق ذاته، اعتمد مجلس الإدارة عددًا من قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، بشأن تنظيم عمل البعثات الأثرية في بعض المناطق الأثرية، فضلًا عن الموافقة على تسجيل القطع الأثرية الناتجة عن أعمال الحفائر في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والآثار المصرية.

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