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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسرار إقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن
البهى عمرو

كشف الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر كواليس وأسباب رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أن القرار جاء في ظل تراكم عدد من الأزمات والخلافات خلال الفترة الماضية.


وأوضح أشرف عبد الناصر، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن علاقة حسام حسن بعدد من نجوم المنتخب شهدت توترات، من بينهم محمد الشناوي ومحمد صلاح ومحمد عبد المنعم، وهو ما زاد من حدة الأزمات داخل صفوف المنتخب.

وقال إن هناك مخاوف من عدم تركيز الجهاز الفني بالشكل المطلوب، فضلًا عن القلق من تطور الأوضاع وحدوث أزمة جديدة خلال معسكر مالاوي، الأمر الذي وضع اتحاد الكرة أمام حسابات مختلفة بشأن مستقبل الجهاز الفني.

وتطرق أشرف عبد الناصر إلى الجدل الذي صاحب زيارة هاني أبو ريدة للنجم محمد صلاح، مؤكدًا أن البعض ربط بين هذه الزيارة ورحيل حسام حسن عن تدريب المنتخب، رغم أن الزيارة كان من المفترض أن يقوم بها التوأم حسن.

كما انتقد أشرف عبد الناصر نشر محمد صلاح صورة عبر حساباته عقب رحيل حسام حسن، موضحًا أن البعض فسر توقيت نشرها باعتباره نوعا من الشماتة في رحيل المدير الفني، معتبًا أنه كان من الأفضل عدم نشرها لتجنب إثارة المزيد من الجدل.

وشدد أشرف عبد الناصر على المكانة الكبيرة التي يتمتع بها حسام حسن باعتباره أحد أساطير الكرة المصرية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن محمد صلاح، رغم مكانته العالمية وما قدمه من إنجازات على مستوى الأندية، لم ينجح حتى الآن في التتويج ببطولة رسمية مع منتخب مصر.

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