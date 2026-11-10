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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من بين 5 مرشحين.. اتحاد الكرة يكشف كواليس اختيار علي ماهر لخلافة حسام حسن

علي ماهر
علي ماهر
عبدالله هشام

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اتحاد الكرة درس أكثر من اسم لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، قبل الاستقرار على اختيار علي ماهر، مشددًا على عدم طرح فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي.

وقال مصطفى أبو زهرة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "كان فيه أكثر من اختيار لتولي تدريب منتخب مصر، لكن خليني أقول إننا ركزنا على الكابتن علي ماهر، ومش حابب أذكر أسماء تانية أو أقول اخترنا مين وليه ما اخترناش غيره وكان في 5 مدربين مرشحين".

وأضاف: "فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي ما جتش نهائي، وما اتطرحتش من الأساس، وإحنا تربيتنا إننا نفضل نطلع مدربين لكل الدول العربية والأفريقية، زي ما كنا بنعمل زمان".

وتابع: "عقود المدربين واحترامها شيء مفروغ منه، والكابتن حسام حسن مستحقاته محفوظة، والعقد بيتم احترامه وسيحصل على الشرط الجزائي المقدر بـ3 شهور".

وعن بداية علي ماهر مهمته مع المنتخب، قال: "الناس بترحب بالكابتن علي وجهازه، وهو نفسه حاسس بحجم المسؤولية، وربنا يعينه، وأنا حسيته مركز جدًا في شغله، وهو مدرب مر بتجارب كتير ومن الكفاءات المصرية".

وواصل: "فيه ناس كتير بتتعاطف مع الكابتن حسام حسن، لكن مش رافضة الكابتن علي ماهر، والحمد لله هو اختيار كويس".

وطالب أبو زهرة الجماهير المصرية بمساندة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: "بطلب من كل المصريين إننا ندعم منتخب مصر، عندنا مدرب مصري وجهاز فني مصري، وعندنا لاعبين كبار، وعلى رأسهم محمد صلاح، وفيه جيل بيتم فيه إحلال وتجديد، وفي نفس الوقت مطلوب منه تحقيق نتائج، ودي معادلة صعبة جدًا".

وأضاف: "ممكن تتعاطف مع مدرب أو تختلف مع مدرب، لكن منتخب مصر مفيش خلاف على الوقوف معاه، مصر فوق الجميع، ودي بلدنا وإحنا خدامين ترابها، وتحت أمرها في أي مهمة".

علي ماهر اتحاد الكرة منتخب مصر حسام حسن مصطفى ابو زهرة

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