أحمد بلال يفجر مفاجأة بشأن اختيارات اتحاد الكرة: بيجيب صحابه

انتقد أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، طريقة إدارة اتحاد الكرة للكرة المصرية، معترضًا على تكرار الاستعانة بأسماء بعينها في المناصب الفنية والإدارية داخل المنتخبات الوطنية.

وقال أحمد بلال، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: «اتحاد الكرة بيجيب صحابه، حاجة مش طبيعية، كل ما تحصل حاجة يقولك هات شوقي غريب وأحمد حسن وعصام الحضري».

وتأتي تصريحات بلال في أعقاب التغييرات الأخيرة التي شهدها الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر للتوأم حسام وإبراهيم حسن، وتعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديرًا فنيًا جديدًا للفراعنة.

وأعلن علي ماهر قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى:محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، محمد علاء.

خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، هيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، محمود ممدوح.

موعد مباراتي مصر ومالاوي

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين مصر ومالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.