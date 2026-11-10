المفتي: مواجهة الشائعات مسؤولية جماعية تبدأ من الأسرة وتمتد لمؤسسات المجتمع

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن نشر الوعي لمواجهة خطر الشائعات مسؤولية جماعية تتشارك فيها الأسرة والمؤسسات التعليمية والمساجد ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والثقافي، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود لحماية المجتمع من الفوضى المعلوماتية وآثارها.

وأوضح مفتي الجمهورية، في منشور لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن دور الأسرة يتمثل في غرس قيم الصدق والتحري لدى الأبناء، فيما تسهم المدرسة والجامعة في تنمية مهارات التفكير النقدي والوعي المعلوماتي، ويعمل المسجد على ترسيخ القيم الشرعية التي تحكم تداول الكلمات والأخبار.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية الالتزام بالمهنية والموضوعية، إلى جانب دور مؤسسات المجتمع المدني والثقافي في تعزيز الوعي العام وصيانة المجال العام من الفوضى المعلوماتية.

وشدد نظير عياد على أن امتلاك المجتمع وعيًا راسخًا وثقة متبادلة بين مكوناته يجعله أكثر قدرة على مقاومة الشائعات وإبطال آثارها، مهما تنوعت وسائل نشرها وتطورت أدواتها.

إعداد الكوادر الإفتائية

وفي تصريحات سابقة أكد فضيلة مفتي الجمهورية، أن إعداد الكوادر الإفتائية وتأهيلها علميًّا ومنهجيًّا يمثل أحد المسارات الأساسية لرسالة دار الإفتاء المصرية، موضحًا أن الفتوى المعاصرة لا تنفصل عن التأصيل العلمي والفقهي، بل تستند إلى قواعد أصولية مستقيمة تُمكِّن المفتي من فهم الواقع وتحديد مناط الحكم الشرعي وتنزيله على الوقائع والمستجدات.

وأشار فضيلته إلى أن تنوع الدورات والبرامج التي تنظمها الدار يعكس شمولية رسالتها العلمية، ويؤكد أهمية الجمع بين التأهيل الإفتائي والمعرفة المتخصصة في المجالات المختلفة، لافتًا إلى أن تدريب طلاب جمعية سفراء الهداية على منهجية الفتوى المعاصرة يسهم في ترسيخ الفهم المنضبط للأحكام الشرعية، وتعزيز القدرة على التعامل مع القضايا المستجدة وفق منهج علمي راسخ.

وأضاف مفتي الجمهورية أن الفتوى مسؤولية علمية ومجتمعية تستوجب امتلاك أدوات الفهم والاستنباط، والإلمام بالقواعد الشرعية والمقاصد الكلية، بما يحقق التوازن بين ثوابت الشريعة ومتطلبات الواقع، ويضمن تقديم خطاب إفتائي واعٍ قادر على مواجهة التحديات الفكرية والمعرفية المعاصرة.