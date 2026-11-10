قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟
صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن
بعد رحيله عن الفراعنة.. حسام حسن يدخل حسابات الكرة الجزائرية
قفزة جديدة.. الجنيه الذهب يكسر حاجز الـ 50 ألف جنيه اليوم الثلاثاء
المفتي: مواجهة الشائعات مسؤولية جماعية تبدأ من الأسرة وتمتد لمؤسسات المجتمع
مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم
بزشكيان: المرشد الإيراني أصدر تعليمات بإنهاء حالة «اللاحرب واللاسلم» مع واشنطن
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
هل يجوز قراءة سورتين أو أكثر في الركعة الواحدة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
هجوم أوكراني بمسيرات يقطع الكهرباء عن لوجانسك ومناطق مجاورة
أستاذ طب نفسي: العزلة الاجتماعية تضعف الجهاز المناعي وتصيب الإنسان بالخرف
ضغوط لإشعال الصراع.. نتنياهو يطارد ترامب باتصالات يومية لاستئناف حرب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

المفتي: مواجهة الشائعات مسؤولية جماعية تبدأ من الأسرة وتمتد لمؤسسات المجتمع

د. نظير عياد
د. نظير عياد

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن نشر الوعي لمواجهة خطر الشائعات مسؤولية جماعية تتشارك فيها الأسرة والمؤسسات التعليمية والمساجد ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والثقافي، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود لحماية المجتمع من الفوضى المعلوماتية وآثارها.

وأوضح مفتي الجمهورية، في منشور لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن دور الأسرة يتمثل في غرس قيم الصدق والتحري لدى الأبناء، فيما تسهم المدرسة والجامعة في تنمية مهارات التفكير النقدي والوعي المعلوماتي، ويعمل المسجد على ترسيخ القيم الشرعية التي تحكم تداول الكلمات والأخبار.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية الالتزام بالمهنية والموضوعية، إلى جانب دور مؤسسات المجتمع المدني والثقافي في تعزيز الوعي العام وصيانة المجال العام من الفوضى المعلوماتية.

وشدد نظير عياد على أن امتلاك المجتمع وعيًا راسخًا وثقة متبادلة بين مكوناته يجعله أكثر قدرة على مقاومة الشائعات وإبطال آثارها، مهما تنوعت وسائل نشرها وتطورت أدواتها.

إعداد الكوادر الإفتائية

وفي تصريحات سابقة أكد فضيلة مفتي الجمهورية، أن إعداد الكوادر الإفتائية وتأهيلها علميًّا ومنهجيًّا يمثل أحد المسارات الأساسية لرسالة دار الإفتاء المصرية، موضحًا أن الفتوى المعاصرة لا تنفصل عن التأصيل العلمي والفقهي، بل تستند إلى قواعد أصولية مستقيمة تُمكِّن المفتي من فهم الواقع وتحديد مناط الحكم الشرعي وتنزيله على الوقائع والمستجدات.

وأشار فضيلته إلى أن تنوع الدورات والبرامج التي تنظمها الدار يعكس شمولية رسالتها العلمية، ويؤكد أهمية الجمع بين التأهيل الإفتائي والمعرفة المتخصصة في المجالات المختلفة، لافتًا إلى أن تدريب طلاب جمعية سفراء الهداية على منهجية الفتوى المعاصرة يسهم في ترسيخ الفهم المنضبط للأحكام الشرعية، وتعزيز القدرة على التعامل مع القضايا المستجدة وفق منهج علمي راسخ.

وأضاف مفتي الجمهورية أن الفتوى مسؤولية علمية ومجتمعية تستوجب امتلاك أدوات الفهم والاستنباط، والإلمام بالقواعد الشرعية والمقاصد الكلية، بما يحقق التوازن بين ثوابت الشريعة ومتطلبات الواقع، ويضمن تقديم خطاب إفتائي واعٍ قادر على مواجهة التحديات الفكرية والمعرفية المعاصرة.

مفتي الجمهورية مواجهة الشائعات نظير محمد عياد خطر الشائعات الوعي المجتمعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الوقود اليوم في مصر 9 نوفمبر 2026.. البنزين والسولار والبوتاجاز

أسعار الوقود اليوم في مصر الآن .. البنزين والسولار والبوتاجاز

إيران وأمريكا

مليارات مقابل اليورانيوم.. صفقة قطرية باكستانية لإنهاء المواجهة الأمريكية الإيرانية

قناة ten

هوية جديدة.. قناة TeN تعلن تغيير شعارها ليحمل اسم «العاشرة»

إبراهيم فايق

كواليس استبعاد باسم علي من الجهاز الفني لمنتخب مصر

صلاة قيام الليل

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء توضح حكمها وأفضل وقت

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة طرد كهربا لـ أحمد صبيحة من غرفة الملابس

انفجار مصنع للصلب في تركيا

16 قتيلا و13 مصابا.. انفجار مروع في مصنع للصلب بتركيا

ترشيحاتنا

ترخيص تشغيل المصاعد في العقارات السكنية 2026

ترخيص تشغيل المصاعد في العقارات السكنية 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة

هيئة الدواء المصرية تشارك في المنتدى العربي

هيئة الدواء المصرية تشارك في المنتدى العربي-الصيني الثالث للتعاون الصحي

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ أمين عام سنودس النيل بحصوله على الماجستير في الأدب العربي بتقدير ممتاز

بالصور

خدمات تنظيم الأسرة مجانًا.. أماكن الحصول على اللولب والحبوب وحقن منع الحمل

تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد