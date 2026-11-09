مليارات مقابل اليورانيوم.. صفقة قطرية باكستانية لإنهاء المواجهة الأمريكية الإيرانية

كشفت مصادر، عن مقترح قطري باكستاني يعيد إحياء مسار المفاوضات الجدية بين واشنطن وطهران، ومن المرجح التوصل لاتفاق مبدئي بشأن خفض تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وتضمن المقترح الذي كشفت عنه مصادر لفضائية "العربية" السعودية ترتيبات لبحث عودة مفتشي الوكالة الذرية لإيران دون توضيح نطاق مهامهم.

وبحسب المقترح، فإن الولايات المتحدة سمحت لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67% وطهران وافقت، وتطالب واشنطن بخفض مستوى اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60%.

وأشارت المصادر إلى أن المقترح بحث الاستعانة بدولة ثالثة لتسهيل خفض مستوى اليورانيوم عالي التخصيب بإيران.

وفي المقابل فإن الولايات المتحدة ستفرج عن أصول إيرانية بقيمة بين 6 و9 مليارات دولار حال التوصل لاتفاق، وسيفتح مضيق هرمز ويرفع الحصار البحري فورا.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إن الرئيس دونالد ترامب، اتخذ تجاه إيران خطوات لم يجرؤ أي رئيس أمريكي على اتخاذها، مؤكدًا أنه كان لا بد من أن يتصدى أحد لمساعي طهران لامتلاك سلاح نووي.

وأضاف الوزير الأمريكي -خلال كلمة ألقاها اليوم الإثنين، للصحفيين، أمام الكلية الحربية البحرية الأمريكية- أن الولايات المتحدة تشهد أوسع إعادة ضبط استراتيجية لوضع أمنها القومي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأوضح أن هذا التحول "أعمق وأكثر تأثيرًا من سقوط الاتحاد السوفيتي"، مشيرًا إلى أن الافتراضات التي وجهت السياسة الأمريكية على مدار 80 عامًا تغيرت في ظل نهج "أمريكا أولًا" الذي يتبناه ترامب واستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026.

وشدد على أن المهمة الأساسية للجيش تتمثل في كسب الحروب، مؤكدًا ضرورة تركيز الكليات العسكرية العليا على إعداد قيادات قادرة على تنفيذ هذه المهمة.