بعد توقف 8 سنوات.. رئيس الوفد يصدر قرارًا بإعادة تفعيل دور المجلس التنفيذي للحزب

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم (277) لسنة 2026، بتاريخ 7 نوفمبر 2026، بإعادة تفعيل دور المجلس التنفيذي للحزب، وذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي، وبصفة خاصة المادة الثامنة منها.

ويأتي القرار استجابةً لتحديات المرحلة الحالية، وحرصًا على تعزيز التواصل السياسي والتنظيمي والجماهيري بين رئاسة الحزب واللجان الإقليمية، على أن يتشكل المجلس من رؤساء وسكرتيري اللجان العامة بالمحافظات، ليكون إطارًا للتواصل والتنسيق بين رئاسة الحزب واللجان العامة.

طرح المشكلات العامة والقضايا المحلية

ويتولى المجلس نقل مطالب اللجان ومقترحاتها، ومناقشة القضايا التنظيمية والسياسية، وطرح المشكلات العامة والقضايا المحلية التي تهم أبناء المحافظات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المستويات التنظيمية المختلفة للحزب.

ونص القرار على دعوة المجلس للاجتماع يوم السبت الثاني من كل شهر، وفق جدول أعمال يُعد بالتنسيق مع رئاسة الحزب، مع متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عنه وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأشار القرار إلى أن إعادة تفعيل المجلس تأتي بعد انقطاع اجتماعاته لنحو ثماني سنوات، إيمانًا بأهمية دوره التنظيمي والسياسي، وضرورة إعادة فتح قنوات التواصل المباشر والمنتظم مع جميع اللجان الإقليمية.

ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وإلغاء كل ما يخالفه من قرارات.