ضربة موجعة للحوثيين.. التحالف يدمّر 3 منشآت لتصنيع الصواريخ الباليستية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير ثلاث منشآت عسكرية حيوية تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية، في عملية نوعية استهدفت البنية التحتية لمنظومة الصواريخ الباليستية الحوثية.

المنشآت الثلاث المدمرة

وأوضح التحالف أن المنشآت المدمرة تشمل ثلاثة مواقع رئيسية: مصنع لتجميع وإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية، مصنع كيميائي مخصص لخلط وإنتاج وقود الصواريخ الباليستية (الوقود الصلب)، معمل إلكترونيات متخصص في تجميع الأنظمة الإلكترونية الخاصة بتلك الصواريخ

وتأتي هذه الضربات في إطار العمليات العسكرية المستمرة للتحالف، الرامية إلى تقليص القدرات الصاروخية للميليشيا الحوثية وتدمير منظومتها الإنتاجية التي تستخدمها في استهداف المدنيين والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية واليمن.

التحالف: مستمرون حتى تحييد التهديد

وأكد التحالف في بيانه أنه «مستمر في إضعاف وتفكيك شبكة الصواريخ الباليستية التابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية»، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية ستتواصل حتى تحييد هذه القدرات التي تشكّل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي.