أحمد موسى يكشف أسباب حادث قطاري العياط: تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل ما توصلت إليه النيابة العامة بشأن أسباب حادث تصادم قطاري العياط، مشيرا إلى وجود تقاعس وإهمال من جانب مراقب محطة الرقة وناظر المحطة، إلى جانب تعطيل سائق القطار جهاز الـ«ATC»، ما ساهم في وقوع الحادث.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «النيابة العامة أجابت عن سر حادث قطاري العياط، تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها والسر هو جهاز الـ إيه تي سي سائق قطار 134 وقف جهاز الـ إيه تي سي ولو كان شغال مكنش حصل تصادم لكن السواق عطله».

وأضاف: «قطار الضواحي ماشي على سرعة أكتر من السرعة المحددة اللي المفروض يمشي عليها، وهذا القطار مش قطار فائق السرعة ده أي حد بيشاوره بيقف، لأن المحطات بين القرى بسيطة مش بتحتاج إلى السرعة الفائقة».

وأوضح: «مساعد قائد القطار مصاب مستنيين لما يفوق وهيسألوه، وعشان الناس اللي بترغي كل شوية، ناظر المحطة والمراقب قالوا تقاعسنا، تقاعسوا وأهملوا في شغلهم معملهوش فموتوا الناس».

وتابع: «لو تابعوا شغلهم كانوا يقدروا يتعاملوا لكن لم يتعاموا، وتبين تلاعب المراقب في دفتر الإشارات».