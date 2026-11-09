إبراهيم فايق يكشف كواليس استبعاد باسم علي من جهاز منتخب مصر

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تفاصيل استبعاد باسم علي رسميًا من الجهاز الفني لتدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم، رغم انضمامه إلى المعسكر ومشاركته في التحضيرات لمواجهة مالاوي، مؤكدًا أن القرار جاء بأوامر من اتحاد الكرة.

وأضاف فايق أن باسم علي تلقى إخطارًا من علي ماهر بقرار استبعاده، بداعي عدم امتلاكه الرخصة التدريبية المناسبة، رغم اختياره ضمن الجهاز الفني وإعلان تعيينه رسميًا، فضلًا عن حضوره المعسكر وبدء المشاركة في التحضيرات.

وانتقد الإعلامي طريقة التعامل مع الأزمة، متسائلًا عن سبب عدم مراجعة موقف الرخصة التدريبية قبل الإعلان عن تعيينه، بدلًا من إبلاغه بالاستبعاد بعد انضمامه إلى المعسكر، معتبرًا أن ما حدث يثير علامات استفهام حول آلية اختيار الجهاز المعاون للمنتخب.

واختتم: "‏لو انتوا عينكم ع حد من الاول ما تعينوه وتخلصوا هو حد هيقولكم حاجة !!!‏ايه البداية اللي ما يعلم بيها إلا ربنا دي".

كان باسم علي، نجم النادي الأهلي السابق، قد أعلن خروجه من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة علي ماهر، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن تشكيل الجهاز المعاون للفراعنة.

ونشر باسم علي رسالة مؤثرة عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كشف خلالها عن عدم استمراره ضمن الجهاز الفني للمنتخب، متمنيًا التوفيق لـ علي ماهر وجهازه في المرحلة المقبلة.