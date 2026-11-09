بث مباشر.. أحمد موسى يفتح ملف حادث قطاري العياط ويكشف التفاصيل عبر «صدى البلد»

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، في بث مباشر، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة العشرات.

ويتناول أحمد موسى تفاصيل الحادث الذي وقع بين القطار رقم 134 المتجه من الجيزة إلى الفيوم، والقطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، كما يستعرض جهود أجهزة الدولة في التعامل مع الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفيات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما يناقش البرنامج التحقيقات الجارية لكشف أسباب وملابسات الحادث، وتسليط الضوء على المسؤوليات والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب وعدم تكرار مثل هذه الحوادث.