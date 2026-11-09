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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صندوق تطوير التعليم: تضاعف عدد المؤسسات التعليمية بمصر 3 مرات

رشا سعد شرف
رشا سعد شرف
آية الجارحي

قالت الدكتورة رشا سعد شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، إن عدد المؤسسات التعليمية في مصر تضاعفت 3 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، حتى وصلت مصر للمعيار العالمي بجامعة لكل مليون نسمة.


أضافت، في النسخة الثانية من مؤتمر عُمان مصر أرض الفرص.. تكامل لا تنافس، أن الصندوق يؤمن بأن الخرسانة وحدها لا تكفي للتنمية لكن يبقى دور القيادات البشرية التي تعتبر عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة.


أشارت إلى دور الصندوق في إعداد كوادر للقطاع العقاري ومنها برنامج إعداد المسوقين العقاريين بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية،  موضحا أن قطاع التطوير والتسويق العقاري يعد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تتطلب كوادر تمتلك المعرفة المهنية والمهارات التطبيقية، بما يعزز كفاءة السوق ويرفع جودة الخدمات المقدمة.
لفتت إلى أن الطموح العماني للنهوض بالسياحة، يتطلب كوادر بشرية مؤهلة في هذه المجال.

التعليم تطوير التعليم مجلس الوزراء المؤسسات التعليمية عُمان مصر التنمية التسويق العقاري

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