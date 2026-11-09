أحمد موسى: كامل الوزير مستهدف من الخونة وأعداء الدولة.. والنيابة كشفت ملابسات حادث قطاري العياط

علق الإعلامي أحمد موسى على الانتقادات التي يتعرض لها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عقب حادث قطاري العياط، مؤكدًا أن الوزير يتعرض للاستهداف من جانب من وصفهم بالخونة وأعداء الدولة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن ما حدث في حادث قطاري العياط يرجع إلى خطأ بشري وتقاعس من مراقب المحطة، مشيرًا إلى أن تحقيقات النيابة العامة كشفت تفاصيل وملابسات الواقعة.

وأضاف أن تحميل المسؤولية يجب أن يستند إلى ما أسفرت عنه التحقيقات، في ظل ما كشفته النيابة العامة بشأن دور العاملين بالمنظومة في وقوع الحادث.