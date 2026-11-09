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علاء عزت: خالد العوضي يستحق جائزة أفضل رياضي في مصر.. والأهلي يرحب برحيل إمام عاشور مقابل 10 ملايين دولار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علاء عزت: خالد العوضي يستحق جائزة أفضل رياضي في مصر.. والأهلي يرحب برحيل إمام عاشور مقابل 10 ملايين دولار

امام عاشور
امام عاشور
علا محمد

أكد الناقد الرياضي علاء عزت أن خالد العوضي يستحق الحصول على جائزة أفضل رياضي في مصر؛ بعد الإنجازات التي حققتها ألعاب الصالات، كما علق على صورة محمد صلاح الأخيرة، واستبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر، وموقف الأهلي من رحيل اللاعب.

وقال عزت، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "خالد العوضي يستحق جائزة أفضل رياضي في مصر، بعد تتويج ألعاب الصالات بجميع الألقاب التي شاركت فيها".

وأضاف: "صورة محمد صلاح عيب، ولا تليق بلاعب كبير مثله، ولا تتناسب مع قيمة صلاح وعقليته".

وتابع: "كل نجوم كرة القدم يتعرضون للانتقادات في بلادهم، والصحافة البرتغالية وصفت مغادرة رونالدو للمعسكر بأنها وصمة عار".

وبشأن استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر، أوضح أن: "استبعاد علي ماهر لإمام عاشور ليس إرضاءً للأهلي، وهذا أمر منطقي بسبب عدم مشاركة اللاعب في المباريات منذ فترة".

وأشار إلى أن قائمة منتخب مصر تضم 13 لاعبًا فوق سن الثلاثين، متوقعًا أن يرتفع العدد إلى 17 لاعبًا في قائمة المنتخب ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

واختتم تصريحاته قائلًا: "الأهلي يرحب برحيل إمام عاشور في حالة تلقي عرض لا يقل عن 10 ملايين دولار".

الناقد الرياضي علاء عزت خالد العوضي محمد صلاح إمام عاشور

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