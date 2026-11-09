ارتفع 200 جنيه مرة واحدة.. الجنيه الذهب يقترب من 50 ألف جنيه اليوم

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم ارتفاعا كبيرا، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر تزامنا مع الارتفاع العالمي، ليقترب الجنيه الذهب من مستوى الـ 50 ألف جنيه مجددا، وسجل اليوم 49880 جنيها.

وجاء هذا الارتفاع في سعر الجنيه الذهب؛ مع ارتفاع جميع أعيرة الذهب مع بدايات هذا الأسبوع مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي.

وكان الجنيه الذهب قد سجل نهاية الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الجمعة 6 نوفمبر 49680 جنيها، ليصل اليوم إلى 49880 جنيها، بزيادة قدرها 200 جنيه مرة واحدة.

زيادة في أسعار الذهب هذا الأسبوع

سجل عيار 24 اليوم 7126 جنيها، مقابل 7097 جنيها في نهاية الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الجمعة، ليرتفع بمقدار 29 جنيها.

فيما ارتفع عيار 21 بمقدار 25 جنيها، بعد أن سجل اليوم 6235 جنيها، مقابل 6210 جنيهات يوم الجمعة.

وكذلك ارتفعت أوقية الذهب بمقدار 902.01 جنيه، بعد أن سجلت اليوم 221643.38 جنيه، مقابل 220741.37 جنيه يوم الجمعة.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026

سجل سعر عيار 24 اليوم 7126 جنيها.

وسجل سعر عيار 21 اليوم 6235 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 49880 جنيها.