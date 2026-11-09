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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 24 يسجل 7105 جنيها

اسعار الذهب الان
اسعار الذهب الان
محمد غالي

تتجه أنظار المواطنين والمستثمرين إلى سوق الذهب في مصر، لمتابعة أحدث التغيرات في أسعار الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب والأونصة، في ظل استمرار اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين بالمعدن الأصفر باعتباره وسيلة للادخار والحفاظ على قيمة المدخرات، إلى جانب استخدامه في الاستثمار على المدى الطويل.

أسعار الذهب الان في مصر

وتزداد معدلات البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر، خاصة من جانب الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو الاستثمار في السبائك والجنيهات، للتعرف على مستويات البيع والشراء ومقارنة الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء، لا سيما مع تأثر السوق المحلية بالتغيرات الاقتصادية وحركة الأسعار العالمية.

 أسعار الذهب اليوم في مصر

تختلف أسعار الذهب وفقا لدرجة نقاء المعدن الأصفر، حيث تتعدد الأعيرة المتداولة في السوق المحلية، ويأتي عيار 21 في مقدمتها باعتباره الأكثر انتشارا وإقبالا من المواطنين، سواء عند شراء المشغولات الذهبية أو الاحتفاظ بالذهب بغرض الادخار.

وجاءت أسعار الذهب اليوم وفقا لآخر المستويات المعلنة كالتالي:

العيار  سعر البيع  سعر الشراء

عيار 24   7150 جنيها     7105 جنيهات 
عيار 21  6255 جنيها  6215 جنيها 
عيار 18  5360 جنيها  5325 جنيها 
عيار 14  4170 جنيها  4145 جنيها 
الجنيه الذهب  50040 جنيها  49720 جنيها 
الأونصة بالجنيه  222345 جنيها  220925 جنيها 
الأونصة بالدولار  4117.94 دولار

أسعار الذهب الان في مصر

  أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

تختلف أسعار الذهب المعلنة عن التكلفة النهائية التي يتحملها المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية من محال الصاغة، إذ تمثل الأسعار الأساسية قيمة الذهب الخام وفقا للعيار والوزن، بينما تضاف إليها المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى يحددها التاجر.

وتتباين قيمة المصنعية من قطعة ذهبية إلى أخرى، وفقا لنوع المشغولات والتصميم ومدى دقة التصنيع، بالإضافة إلى العلامة التجارية وسياسة التسعير لدى كل محل، وهو ما يجعل السعر النهائي مختلفا حتى بالنسبة للقطع المتساوية في الوزن والعيار.

وعند شراء السبائك والجنيهات الذهبية، فقد تشمل التكلفة الإضافية مصروفات التصنيع والتغليف والتداول، إلى جانب هامش الربح الذي تحدده الشركات والتجار.

لذلك ينصح المشترون بالاستفسار عن إجمالي سعر القطعة قبل إتمام عملية الشراء، والتأكد من قيمة المصنعية والدمغة، فضلا عن معرفة شروط إعادة البيع والمصروفات التي قد يتم خصمها عند بيع الذهب مرة أخرى.

أسعار الذهب الان في مصر

  العوامل المؤثرة في أسعار الذهب داخل مصر

ترتبط حركة أسعار الذهب في السوق المصرية بعدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية، التي تتداخل في تحديد مستويات الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

وتأتي أسعار أوقية الذهب في البورصات العالمية ضمن أبرز العوامل المؤثرة، حيث تنعكس تحركات المعدن الأصفر عالميا على الأسعار المحلية، بالتزامن مع التغيرات التي يشهدها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

كما تلعب آليات العرض والطلب دورا مهما في تحديد اتجاهات السوق، إذ تتأثر الأسعار بحجم إقبال المواطنين والمستثمرين على شراء المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية، مقارنة بالكميات المتاحة للتداول.

وعلى المستوى العالمي، تؤثر معدلات التضخم وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة في توجهات المستثمرين، حيث يلجأ البعض إلى الذهب باعتباره أحد الأصول التي تساعد على تنويع الاستثمارات والتحوط من المخاطر الاقتصادية وتقلبات الأسواق المالية.

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