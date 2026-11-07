تتصدر أسعار الذهب اهتمامات المتابعين للسوق المصرية، في ظل استمرار حرص المواطنين على رصد تحركات المعدن الأصفر باعتباره أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، خاصة مع التغيرات الاقتصادية وتقلبات الأسواق المحلية والعالمية.

ويحرص المقبلون على شراء الذهب، سواء بغرض اقتناء المشغولات الذهبية أو الاستثمار في السبائك والجنيهات، على متابعة الأسعار بشكل يومي للتعرف على أحدث مستويات البيع والشراء واتخاذ قرارات الشراء المناسبة.

وتتفاوت أسعار الذهب في مصر وفقا لدرجة نقاء كل عيار، بينما تتحدد التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية بناء على الوزن وقيمة المصنعية والدمغة، فضلا عن الرسوم الإضافية التي تختلف من تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب اليوم

ويحظى عيار 21 باهتمام خاص داخل السوق المحلية، باعتباره الأكثر انتشارا وتداولا في صناعة المشغولات الذهبية، والأكثر تفضيلا لدى قطاع واسع من المواطنين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية وفقا لآخر تحديث على النحو التالي:

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 7,090 جنيه 7,045 جنيه

عيار 21 6,205 جنيه 6,165 جنيه

عيار 18 5,320 جنيه 5,285 جنيه

عيار 14 4,135 جنيه 4,110 جنيه

الجنيه الذهب 49,640 جنيه 49,320 جنيه

الأونصة بالجنيه 220,570 جنيه 219,145 جنيه

الأونصة بالدولار 4,065.98 دولار

أسعار الذهب اليوم



أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

تعكس الأسعار المعلنة للذهب قيمة المعدن الخام وفقا لدرجة النقاء والوزن، ولا تمثل بالضرورة إجمالي المبلغ المطلوب عند شراء المشغولات الذهبية من محال الصاغة، إذ تضاف إليها تكاليف المصنعية والدمغة، إلى جانب أي رسوم أخرى قد يحددها التاجر.

وتختلف قيمة المصنعية باختلاف طبيعة المشغولة الذهبية والتصميم المستخدم ومدى تعقيد عمليات التصنيع، فضلا عن العلامة التجارية وسياسة التسعير لدى كل محل، وهو ما يؤدي إلى اختلاف السعر النهائي لقطعتين متساويتين في العيار والوزن.

وبالنسبة للسبائك والجنيهات الذهبية، فقد تشمل التكلفة النهائية مصروفات التصنيع والتغليف والتداول، بالإضافة إلى هامش الربح الذي تحدده الشركات والتجار.

ومن هنا، تبرز أهمية الاستفسار عن إجمالي قيمة الشراء قبل إتمام عملية الدفع، مع التأكد من معرفة شروط إعادة البيع وأي خصومات أو مصروفات قد يتم تطبيقها عند التصرف في الذهب مستقبلا.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب داخل مصر

تخضع أسعار الذهب في السوق المصرية لمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والمحلية والعالمية، التي تتفاعل فيما بينها لتحديد مستويات الأسعار واتجاهاتها خلال فترات التداول المختلفة.

وتأتي تحركات أسعار أوقية الذهب في البورصات العالمية في مقدمة العوامل المؤثرة، حيث تنعكس الارتفاعات والانخفاضات في السعر العالمي على السوق المحلية، بالتزامن مع تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

كما تؤثر معادلة العرض والطلب بصورة مباشرة في حركة أسعار الذهب، إذ يرتبط مستوى التداول بحجم إقبال المواطنين والمستثمرين على شراء المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية، فضلا عن حجم المعروض المتاح داخل السوق.

وعلى الصعيد العالمي، تلعب معدلات التضخم وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة دورا مهما في توجيه الاستثمارات، إذ يتجه بعض المستثمرين إلى الذهب باعتباره أحد الأصول التي يمكن استخدامها لتنويع المحافظ الاستثمارية والتحوط من المخاطر الاقتصادية وتقلبات الأسواق المالية.

أسعار الذهب اليوم

نصائح مهمة قبل شراء الذهب

يتطلب شراء الذهب قدرا من المقارنة والدراسة المسبقة لتجنب تحمل تكاليف إضافية غير محسوبة، ولذلك ينصح بمتابعة الأسعار المعلنة في يوم الشراء، مع الانتباه إلى الفارق بين سعري البيع والشراء، والاستفسار عن قيمة المصنعية والدمغة والرسوم الأخرى قبل إتمام المعاملة.

كما ينبغي اختيار العيار وفقا للغرض من الشراء؛ إذ يفضل قطاع كبير من المواطنين عيار 21 عند اقتناء المشغولات الذهبية، بينما يتميز عيار 24 بدرجة نقاء مرتفعة تجعله من الخيارات الشائعة في السبائك الذهبية، في حين يجذب عيار 18 المهتمين بالتصميمات العصرية والمتنوعة.