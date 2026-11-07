قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
كيا بيجاس 2026.. بمحرك اقتصادي وتصميم السيدان
محمد عبدالجليل: كنت أتمنى رحيل حسام حسن عن منتخب مصر من الباب الكبير
تصعيد عسكري.. الجيش الإسرائيلي يُنفّذ تفجيرًا ضخمًا في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان
زلزال يضرب اليابان بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر .. وإطلاق تنبيهات الطوارئ
باسم مرسي يوجّه رسالة إلى هاني أبو ريدة بعد اختيار علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر
كنت أتمنى استمراره.. إبراهيم فايق: صفحة حسام حسن مع منتخب مصر ستظل ناصعة البياض
خسر أحد أبرز داعميه | بعد ثقة حسام حسن.. حمزة عبد الكريم أمام تحدٍ جديد مع علي ماهر
موعد مرتبات نوفمبر.. هل يحصل كل معلم على 4000 جنيه زيادة بعد قرار رئيس الوزراء؟
كنا بنهزر .. الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء أكياس المياه على السيارات بالعبور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن تحركًا جديدًا لتقييد قدرات إيران العسكرية ومنع إعادة بناء مصانع الأسلحة

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

في خطوة جديدة لتشديد الضغوط على طهران، أعلن الجيش الأمريكي أن قوة المهام الجديدة التي تعمل القيادة المركزية الأمريكية على تشكيلها ستسهم في تقييد قدرة إيران على إعادة بناء مصانع الأسلحة وتعويض خسائرها العسكرية، وذلك من خلال توسيع نطاق الإجراءات الرامية إلى الحد من تحركاتها التجارية والعسكرية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن القيادة المركزية الأمريكية أن القوة الجديدة، التي تحمل اسم «بوابة الحديد» (Iron Gate)، تستهدف تعزيز الجهود الأمريكية لمنع إيران من نقل الأسلحة المتطورة والسلع الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية وبحر قزوين، إلى جانب التضييق على حصولها على المعدات والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن توظيفها في الصناعات العسكرية.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إن المبادرة الجديدة ستعزز التعاون بين المؤسسات والوكالات الحكومية الأمريكية، بما يسهم في الحد من قدرة إيران على تمويل الأنشطة التي تصنفها واشنطن إرهابية، وإعادة بناء مصانع الأسلحة، وتجديد مخزونها العسكري.

وبحسب التقرير، ستتخذ قوة المهام الجديدة من مدينة تامبا بولاية فلوريدا مقرًا لها، وستعمل بالتنسيق مع جهات حكومية أمريكية مختلفة، في إطار توسيع نطاق الضغوط المفروضة على طهران، وعدم اقتصارها على الإجراءات البحرية وحدها.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، والذي قالت القيادة المركزية إنه نجح بالفعل في منع طهران من تصدير نفط خام تتجاوز قيمته 25 مليار دولار، وفق تقديراتها.

وتكتسب التحركات الأمريكية أهمية إضافية في ظل تقارير دولية تحدثت عن استمرار محاولات إيران إعادة بناء قدراتها العسكرية والصناعية، والاستعانة بشبكات تجارية ومالية للالتفاف على العقوبات والحصول على مكونات تدخل في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة.

وتعكس القوة الجديدة توجهًا أمريكيًا نحو تشديد القيود على مصادر الإمداد والتمويل الإيرانية، بهدف إبطاء إعادة بناء القدرات العسكرية لطهران والحد من قدرتها على استعادة مخزونها من الأسلحة خلال المرحلة المقبلة.

القوات الامريكية ايران الجيش الأمريكي طهران الولايات المتحده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

ترشيحاتنا

المهندس محمد شعيب

محمد شعيب: الصين خفضت استهلاكها من الغاز المسال 23% خلال 2025

حسام حسن وإبراهيم حسن

إبراهيم المنيسي: الشرط الجزائي في عقد حسام وإبراهيم حسن يبلغ 3 أشهر

خالد عكاشة: احتمالات تجدد الحرب الأمريكية الايرانية تصل إلى 35%

خالد عكاشة: احتمالات تجدد الحرب الأمريكية الايرانية تصل إلى 35%

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد