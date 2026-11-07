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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمطار غزيرة وفيضانات تضرب إسرائيل.. تحذيرات عاجلة لسكان تل أبيب ومناطق واسعة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أصدرت دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية تحذيرات عاجلة لسكان مناطق شمال ووسط إسرائيل، بسبب موجة من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية، وسط مخاوف من حدوث فيضانات وسيول مفاجئة في عدد من المدن والمناطق الساحلية.

وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إن دائرة الأرصاد الجوية أصدرت تحذيرات من الفيضانات والفيضانات المفاجئة والعواصف الرعدية، إلى جانب ظروف السباحة الخطرة في البحر المتوسط، وذلك حتى مساء أمس، الجمعة.

وشهدت مناطق واسعة من وسط إسرائيل، خاصة تل أبيب الكبرى وسهول شفيلا، هطول أمطار غزيرة منذ ساعات الليل وحتى صباح السبت، بعدما أطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من سوء الأحوال الجوية.

وسجلت مدينة أشدود نحو 45 مليمترًا من الأمطار بين منتصف الليل والسادسة صباحًا، فيما بلغت الكميات 42 مليمترًا في رحوفوت و40 مليمترًا في تل أبيب، من بينها 35 مليمترًا خلال ساعة واحدة.

وبحلول الساعة 10:35 صباحًا، ارتفعت كمية الأمطار المسجلة في أشدود إلى 83 مليمترًا، بينما شهدت بنيامينا هطول 50 مليمترًا خلال ساعة واحدة، ما دفع السلطات للتحذير من احتمالات حدوث فيضانات في مدن وسط إسرائيل خلال الساعات التالية.

وأوضحت الصحيفة أن الأمطار تركزت يوم الجمعة في مناطق شرق إسرائيل، حيث سُجل نحو 15 مليمترًا خلال ساعة واحدة بمحيط بحيرة طبريا ووادي الأردن، قبل أن يتغير مسار الأمطار باتجاه المناطق الساحلية والشمالية والوسطى.

ونقلت الصحيفة عن مدير دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، الدكتور أمير جفعاتي، أن التوقعات أشارت إلى تحول مسار الأمطار خلال ساعات الليل وصباح السبت، وهو ما تحقق بالفعل.

وفي إطار الاستعدادات لموجة الطقس السيئ، أصدرت الهيئة تحذيرًا برتقاليًا من الفيضانات في منطقة الكرمل والمناطق الساحلية الشمالية والوسطى والجنوبية، بالإضافة إلى سفوح جبال يهودا، ويستمر التحذير حتى العاشرة مساء السبت.

كما أصدرت تحذيرًا أصفر من الفيضانات المفاجئة في شمال صحراء يهودا ومنطقة البحر الميت، بالتزامن مع استمرار هطول الأمطار واحتمالات تجمع المياه في المناطق المنخفضة والأودية.

ولم تقتصر التحذيرات على الأمطار، إذ أصدرت السلطات تحذيرًا برتقاليًا من اضطراب حالة البحر المتوسط وخطورة السباحة، مع توقعات بارتفاع الأمواج إلى ما بين 1.2 و1.9 متر، واحتمالات زيادة ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.

الأرصاد الجوية الإسرائيلية إسرائيل فيضانات وسيول مفاجئة تل أبيب الطقس في إسرائيل

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