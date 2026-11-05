ليلة رعب دامية في إسرائيل.. قتيلان و9 مصابين في موجة إطلاق نار وطعن تضرب 7 مدن وبلدات

شهدت عدة مناطق داخل إسرائيل، مساء الخميس، موجة من أعمال العنف شملت جرائم إطلاق نار وطعن متفرقة، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 9 آخرين، بينهم 6 في حالة خطيرة، وفقاً لما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وتوزعت الحوادث على عدد من المدن والبلدات، من بينها قلنسوة وباقة الغربية وكفر قاسم وحولون والخضيرة والناصرة وتمرة، وسط استنفار لفرق الإسعاف والشرطة الإسرائيلية للتعامل مع البلاغات المتلاحقة.

وفي باقة الغربية، قُتل رجل يبلغ من العمر 35 عاماً إثر إطلاق نار، فيما أُصيب ثلاثة آخرون، بينهم اثنان بجروح خطيرة، كما قُتل شاب يبلغ من العمر 22 عاماً في جريمة إطلاق نار بمدينة تمرة، وأُصيب شخص آخر بجروح متوسطة.

وفي حوادث أخرى، أُصيب رجل يبلغ من العمر 38 عاماً بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في قلنسوة، كما أُصيب شاب في الرابعة والعشرين من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في الخضيرة.

وامتدت أعمال العنف إلى الناصرة، حيث أُصيب رجل يبلغ من العمر 45 عاماً بجروح خطيرة جراء إطلاق نار، وإلى حولون، حيث أُصيب رجل بجروح متوسطة، فيما شهدت كفر قاسم حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة شخص نُقل إلى المستشفى.

وباشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في الوقائع، وأشارت التقديرات الأولية في عدد من الحوادث إلى وجود دوافع جنائية، بينما تواصل عمليات البحث عن المشتبه بهم في جريمة القتل التي وقعت في تمرة.