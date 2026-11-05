عضو بالكنيست: نتنياهو أوصل إسرائيل إلى مستوى تاريخي متدنٍ من الانقسام والارتباك

هاجمت عضو الكنيست الإسرائيلية أوريت فركاش هاكوهين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال جولة المشاورات التي يجريها الرئيس إسحاق هرتسوغ مع الأحزاب السياسية، متهمة إياه بدفع إسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة من الانقسام والتشرذم.

وقالت فركاش هاكوهين إن «الوحدة ليست شعاراً، بل هي جوهر الأمر»، مضيفة أن نتنياهو أوصل البلاد إلى «مستوى تاريخي متدنٍ من الانقسام والتشرذم»، وأن الانقسام داخل الكنيست تحول إلى تكتيك سياسي للبقاء في السلطة.

وخلال اللقاء، تدخل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قائلاً: «قلتُ تقسيم السلطة، لا الوحدة»، في إشارة إلى حديثه عن تقاسم السلطة.

وأكدت فركاش هاكوهين أن مستقبل إسرائيل بات على المحك، قائلة: «مستقبل دولة إسرائيل بين أيدينا، ولا وقت لدينا لنضيعه».

من جانبه، قال شاؤول ميريدور إن الوضع الراهن في إسرائيل ليس قدراً محتوماً، مضيفاً أن البلاد وصلت إلى هذه المرحلة نتيجة سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.