قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء | طقس اليوم
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء| الطقس
دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة.. 15 كلمة تخيره بين أبواب الجنة الثمانية
التحالف: اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه نجران
أمريكا تستعد لقصف منشأة جبل الفأس النووية.. وروسيا تحذر إيران من ضربة وشيكة
‏الحرس الثوري الإيراني: نشوب حريق في ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز
فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس
متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة للفوز بـ7 نعم؟
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عضو بالكنيست: نتنياهو أوصل إسرائيل إلى مستوى تاريخي متدنٍ من الانقسام والارتباك

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

هاجمت عضو الكنيست الإسرائيلية أوريت فركاش هاكوهين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال جولة المشاورات التي يجريها الرئيس إسحاق هرتسوغ مع الأحزاب السياسية، متهمة إياه بدفع إسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة من الانقسام والتشرذم.

وقالت فركاش هاكوهين إن «الوحدة ليست شعاراً، بل هي جوهر الأمر»، مضيفة أن نتنياهو أوصل البلاد إلى «مستوى تاريخي متدنٍ من الانقسام والتشرذم»، وأن الانقسام داخل الكنيست تحول إلى تكتيك سياسي للبقاء في السلطة.

وخلال اللقاء، تدخل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قائلاً: «قلتُ تقسيم السلطة، لا الوحدة»، في إشارة إلى حديثه عن تقاسم السلطة.

وأكدت فركاش هاكوهين أن مستقبل إسرائيل بات على المحك، قائلة: «مستقبل دولة إسرائيل بين أيدينا، ولا وقت لدينا لنضيعه».

من جانبه، قال شاؤول ميريدور إن الوضع الراهن في إسرائيل ليس قدراً محتوماً، مضيفاً أن البلاد وصلت إلى هذه المرحلة نتيجة سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

عضو الكنيست أوريت فركاش هاكوهين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرئيس إسحاق هرتسوغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

متوسط سعر الدولار في مصر

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.. اعرف سعره

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

إيران: نشوب حريق في ناقلتي نفط خلال محاولتهما عبور مضيق هرمز

آلام المفاصل والعظام

مع انخفاض الحرارة.. نصائح مهمة لتجنب آلام المفاصل والعظام

القهوة

القهوة على الريق.. متى تتحول من فائدة إلى ضرر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد