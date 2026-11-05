القبض على المتهم بسرقة دراجة نارية بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام شخص بسرقة دراجة نارية ومساومة مالكها على دفع مبلغ مالى نظير إعادتها له بالبحيرة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 20/ سبتمبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة دمنهور بالبحيرة من (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص) بسرقة دراجته النارية "بدون لوحات" بدائرة المركز، وقيام مرتكب الواقعة بمساومته على إعادتها مقابل مبلغ مالى.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وقيامه بالتصرف فى الدراجة بالبيع لدى عميله سيئ النية (بائع متجول – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) "أمكن ضبطه"، وتم بإرشاده ضبط (الدراجة النارية المستولى عليها).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.