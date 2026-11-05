محافظ أسوان ومدير الأمن يتفقدان ميدان المحطة والسوق السياحى القديم

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها ميدان المحطة والسوق السياحى القديم، برفقة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان.

يأتى ذلك فى إطار حرص الأجهزة التنفيذية والأمنية على الإرتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى للمناطق الحيوية والسياحية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين .

تنسيق تنفيذى وأمنى لتحقيق السيولة المرورية ورفع الإشغالات بميدان المحطة

وخلال الجولة ، أكد محافظ أسوان على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتنظيم الحركة المرورية بميدان المحطة، وتحقيق السيولة المطلوبة ومنع التكدسات، مع تكثيف الجهود لرفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بما يحقق الإنضباط بالشوارع ويسهل حركة المواطنين والسيارات.

تطوير المظهر الحضارى والجمالى للمنطقة بإعتبارها واجهة أسوان أمام زائريها

وأشار المحافظ بأننا نستهدف إستثمار الموقع الحيوى والمتميز للمنطقة بإعتبارها واجهة رئيسية تستقبل زائرى المحافظة من خلال محطة السكك الحديدية ، والعمل على إضفاء لمسات جمالية وحضارية تتناسب مع القيمة السياحية والتاريخية لمدينة أسوان ، مع الإهتمام بأعمال النظافة العامة والتجميل ورفع كفاءة المنطقة المحيطة .

جولة ميدانية

تمركزات أمنية بالسوق السياحى القديم لمنع الإشغالات وتحقيق الإنضباط

وأوضح محافظ أسوان بأنه بالتعاون مع مدير الأمن، فقد تم التوجيه بوضع تمركزات أمنية داخل السوق السياحى القديم لمنع الإشغالات وتسيير الحركة للزائرين والمواطنين ، مع التشديد على منع الإشغالات والباعة الجائلين ، والإلتزام الكامل من أصحاب المحلات والأنشطة التجارية المتنوعة بخطوط التنظيم المحددة ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين .

محافظ أسوان : الجولات المفاجئة تستهدف رصد التحديات والتعامل الفورى معها لتحسين الخدمات

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة لإعادة الإنضباط والمظهر الحضارى للمناطق الحيوية بما يليق بمكانة أسوان السياحية ، مشيراً إلى أن الجولات الميدانية المفاجئة تستهدف الوقوف على أرض الواقع ورصد أية ملاحظات أو تحديات، والتعامل الفورى معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين والزائرين .

