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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السوق السياحي وميدان المحطة.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتنظيم أسواق أسوان

جولة ميدانية
جولة ميدانية
محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة المختصة بتكثيف جهود تنظيم الحملات لرفع الإشغالات بهذه المناطق بإعتبارها واجهة حضارية للزائرين من مختلف الأفواج السياحية ، ولتحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين المترددين عليها .

ويأتى ذلك من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتحقيق الإنضباط بالشارع الأسوانى ، وإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بالشوارع والميادين والأسواق ، وخاصة السوق السياحى القديم ، وميدان المحطة .

تكثيف حملات رفع الإشغالات وتنظيم الأسواق لتحقيق السيولة والإنضباط بالشارع الأسوانى
وأكد محافظ أسوان على أهمية إستمرار الحملات الميدانية للتعامل الفورى مع أى إشغالات أو تعديات تعوق حركة السير ، مع ضرورة تحقيق التوازن بين فرض الإنضباط بالشارع ومراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى للباعة الجائلين  .

جولة ميدانية 

تخصيص باكيات للباعة الجائلين بالسويقات لتحقيق الاستقرار المعيشى والأسرى لهم
وخلال الجولة ، وجه المهندس عمرو لاشين بتخصيص عدد من الباكيات للباعة الجائلين داخل السويقات ، بما يساهم فى توفير أماكن مناسبة لممارسة أنشطتهم التجارية بصورة منظمة ، والحد من العشوائية والإشغالات ، فضلاً عن تحقيق الاستقرار المعيشى والأسرى لهم ، مع الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للشوارع والميادين  .

الإستماع لمطالب المواطنين والتوجيه بسرعة تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة
كما حرص محافظ أسوان على الإلتقاء بعدد من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم فى مختلف قطاعات الخدمات ، موجهاً المسئولين بسرعة دراستها والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، بما يعزز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين ويحقق الإستجابة للمطالب الجماهيرية  .
 

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