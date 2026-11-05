بفستان أسود أنيق.. جومانا مراد في إطلالة جذابة تخطف الأنظار

نشرت الفنانة جومانا مراد، صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

تفاصيل إطلالة جومانا مراد..

لفتت إطلالة جومانا مراد، الأنظار بفستان أسود طويل اتسم بالأناقة والبساطة، وذلك خلال أحدث ظهور لها، حيث اختارت تصميمًا أنيقًا بقصة مكشوفة الكتفين من دون أكمام، مع تفاصيل انسيابية أبرزت جمال التصميم.

واعتمدت جومانا على تسريحة شعر مموجة ومنسدلة، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها، واختارت حذاء أسود بكعب عالٍ، لتكمل إطلالتها بلمسة من الرقي والأناقة.

وجاء اللون الأسود ليمنح الإطلالة طابعًا كلاسيكيًا جذابًا، خاصة مع التصميم الطويل الذي جمع بين البساطة والأنوثة.

وفي سياق آخر، كرّمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الفنانة جومانا مراد تقديرًا لأدائها في مسلسل "اللون الأزرق"، الذي شاركت به خلال موسم دراما رمضان 2026، ونال تفاعلًا واسعًا من الجمهور.



