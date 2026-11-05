بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها بباريس

حرصت الفنانة بسمة بوسيل ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



تفاصيل إطلالة بسمة بوسيل..

ولفتت بسمة بوسيل الأنظار بإطلالة عصرية جمعت بين الجرأة والأناقة.

وظهرت بسمة بوسيل مرتدية توب واسعًا باللون البني الداكن بتصميم الكاب وأكمام واسعة، ونسقته مع شورت أسود قصير وجوارب شفافة، مع بوت أسود طويل أضفى على إطلالتها لمسة جريئة ومميزة.

واختارت حقيبة يد صغيرة باللون البني، ونظارة شمسية سوداء، كما اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة مع غرة أمامية، لتكمل إطلالتها بأسلوب يجمع بين الأناقة والطابع الأوروبي العصرى.

وتعد بسمة بوسيل، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.



