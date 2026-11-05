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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجدى عبد العاطي: سيد عبد النعيم وضع رجله فى الجبس لعدم الانضمام لمنتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أشاد مجدى عبد العاطى، المدير الفنى السابق لفريق أبو قير للأسمدة، بالراحل طه بصرى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق والمدير الفنى الأسبق لفريق إنبى، مؤكدًا أنه أحد الشخصيات الاستثنائية التى يصعب تكرارها فى كرة القدم المصرية.

وقال مجدى عبد العاطى، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد جلال، فى برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «الكابتن طه بصرى شخصية لن تتكرر، وكان له دور كبير فى وصولى للمكانة اللى أنا فيها، خاصة بعد تألقى مع فريق إنبى».

وأضاف: «تعلمت من الكابتن طه بصرى الكثير، وكان له تأثير كبير فى مسيرتى الكروية، وأدين له بالفضل فى العديد من الأمور التى ساعدتنى على التطور والتألق داخل الملعب».

وتابع عبد العاطى: «لازم أشيد أيضًا بالكابتن علاء عبد الصادق، مدير الكرة السابق بإنبى، لأنه من الشخصيات المؤثرة، وكان له دور كبير فى نجاح الفريق وتألقه خلال ظهوره الأول فى الدورى الممتاز، وتحقيق البطولات».

وفى سياق آخر، كشف مجدى عبد العاطى عن واقعة مثيرة تتعلق بزميله السابق فى إنبى سيد عبد النعيم، قائلًا إن اللاعب وضع قدمه فى الجبس حتى لا ينضم إلى منتخب مصر، فى واقعة وصفها بأنها من المواقف اللافتة التى شهدها خلال مشواره الكروى.

منتخب مصر اخبار الرياضة سيد عبدالنعيم اخبار منتخب مصر

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