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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس رابطة الأندية يهنئ منتخب مصر مواليد 2009 أبطال كأس الخليج للناشئين

منتخب مصر مواليد 2009
منتخب مصر مواليد 2009
حسام الحارتي

هنأ النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ،  لاعبي منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 والجهاز الفني والإداري، بقيادة كابتن حسين عبد اللطيف، بمناسبة التتويج ببطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، عقب الفوز على منتخب الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أشاد دياب بالمستوى الفني الراقي والروح القتالية العالية التي قدمها لاعبو منتخب مصر تحت القيادة الفنية للكابتن حسين عبد اللطيف طوال مباريات البطولة، متمنيًا لهم استمرار التوفيق وتقديم عروض مميزة في كأس العالم للناشئين، المقرر إقامته في قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر الجاري حتى 13 ديسمبر المقبل.

أعرب دياب عن خالص تهانيه للاعبين والجهاز الفني بهذا الإنجاز، مشيدًا بالأداء والروح العالية التي ظهر بها لاعبو المنتخب على مدار البطولة، والتي تُوجت بحصد اللقب.. مشددًا على أن هذا التتويج جاء لما تمتلكه الكرة المصرية من مواهب واعدة قادرة على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية.

كما قدم رئيس رابطة الأندية المحترفة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، التهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وكافة أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب الناشئين، بعد الفوز ببطولة كأس الخليج.

وأكد النائب أحمد دياب مساندة رابطة الأندية ولجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ لكافة المنتخبات الوطنية، والحرص الدائم على توفير بيئة النجاح ومختلف سبل الدعم للنهوض بالكرة المصرية ومواصلة تحقيق الإنجازات القارية.

النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة منتخب مصر للناشئين كابتن حسين عبد اللطيف

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