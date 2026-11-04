بعد خسارة الجمهوريين.. ميرتس يتوقع التفاف ترامب على الكونجرس الأمريكي بالأوامر التنفيذية

قال ​المستشار الألماني فريدريش ‌ميرتس اليوم الأربعاء إنه يتوقع ​أن يتجاوز ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠الكونجرس عبر استخدام ​الأوامر التنفيذية ​في أعقاب الفوز التاريخي للحزب الديمقراطي المنافس ​في انتخابات ​التجديد النصفي.

انتخابات التجديد النصفي



وذكر ميرتس خلال ‌حلقة ⁠نقاشية في منتدى اقتصادي "حكم ترامب، على مدى ​العامين ​الماضيين، ⁠إلى حد كبير دون ​التشاور مع ​الكونجرس. ⁠فلماذا يجب أن يختلف الوضع ⁠الآن؟".

ومن جانبه، نأى جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بنفسه اليوم الأربعاء عن الحرب التي شنها الرئيس دونالد ترامب على إيران، ​مشككا في جدواها ومحملا إياه المسؤولية الكاملة عن الهزيمة ‌الانتخابية الموجعة التي أدت إلى انتقال السيطرة على الكونجرس إلى الديمقراطيين.

وقد تؤدي تصريحات فانس غير المعتادة، التي جاءت في منشور على إكس، إلى زيادة تعقيد المشاورات ​التي يجريها ترامب في إطار دراسته إمكانية استئناف العمليات القتالية ​الكبرى ضد إيران، وهي خطوة قال مسؤولون أمريكيون لرويترز ⁠إنها لا تزال قيد الدراسة.