الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة دولية للتحايل البحري تدعم إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكة دولية بتهمة دعم ما يُعرف بـأسطول الظل الإيراني، من خلال تقديم أعلام وشهادات بحرية مزيفة لسفن خاضعة للعقوبات تنقل النفط الإيراني، بما في ذلك سفن تعمل لصالح الجيش الإيراني والجهات التابعة له.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها، أن الشبكة، التي تتخذ من الهند مقرا لها، احتالت على إدارات تنظيم الملاحة البحرية في عدة دول، وأنشأت سجلات وهمية لتسجيل السفن وتصنيفها، بما أتاح للسفن الإيرانية الالتفاف على القيود الدولية.

وحذرت من أن استخدام أعلام مزيفة يحرم هذه السفن من الحماية والتأمين البحريين، وقد يؤدي إلى أضرار بمليارات الدولارات في المياه الإقليمية للدول التي تعمل بها.

وشملت العقوبات عددا من الشركات الهندية المرتبطة بالشبكة، إلى جانب شركة "فوجو جراوند سيرفيسز" التركية، لتقديمها خدمات أرضية لشركات طيران إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية، من بينها "إيران إير تور" و"سها إيرلاينز" و"سبهران إيرلاينز" و"فارش إيرلاينز" و"تابان إيرلاينز".

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن بلاده ستفرض عقوبات على كل من يواصل دعم النظام الإيراني، سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو، مشيرا إلى أن عملية "المنبوذ الاقتصادي" تستهدف قطع مصادر الإيرادات غير المشروعة التي يعتمد عليها النظام الإيراني، وملاحقة شبكات تهريب النفط والتحايل على العقوبات.

وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف تجميد أصول الأشخاص والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، وتحظر عموما إجراء معاملات معهم، محذرة من أن مخالفة العقوبات قد تعرض الأفراد والشركات الأمريكية والأجنبية لعقوبات مدنية أو جنائية.