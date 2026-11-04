العثور على وزير اقتصاد بافاريا ميتًا داخل فندق في برلين.. والشرطة تحقق في ملابسات الوفاة

أعلن، الأربعاء العثور على هوبيرت آيفانغر، وزير الاقتصاد ونائب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ميتاً داخل أحد الفنادق بالعاصمة برلين، عن عمر ناهز 55 عاماً، في واقعة أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية الألمانية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر حكومية رفيعة المستوى في ولاية بافاريا تأكيدها وفاة آيفانغر، فيما أفادت تقارير صحفية بأن الشرطة الألمانية أكدت العثور عليه داخل الفندق.

ولم تُعلن السلطات الألمانية حتى الآن تفاصيل بشأن سبب الوفاة أو الظروف المحيطة بها، كما لم تتضح ملابسات وجود الوزير في الفندق بالعاصمة برلين.

وجاء الإعلان عن الوفاة بعد غياب آيفانغر، في وقت سابق من الأربعاء، عن فعالية لحزبه «الناخبون الأحرار»، حيث أرجع الحزب غيابه إلى أسباب صحية، بحسب التقارير الإعلامية.

وكان آيفانغر يشغل منصب وزير الاقتصاد ونائب رئيس حكومة ولاية بافاريا، إحدى أبرز الولايات الألمانية، ومن المنتظر أن تتضح المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة مع صدور بيانات رسمية من السلطات المختصة.