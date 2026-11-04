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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة تجفيف البصل في البيت.. احتفظي به لفترة طويلة واستخدميه في وصفاتك

طريقة تجفيف البصل في البيت.. احتفظي به لفترة طويلة واستخدميه في وصفاتك
طريقة تجفيف البصل في البيت.. احتفظي به لفترة طويلة واستخدميه في وصفاتك
رنا عصمت

يعد تجفيف البصل من الطرق العملية لحفظه لفترات طويلة، خاصة أنه من المكونات الأساسية في المطبخ، ويمكن استخدامه بعد التجفيف في إعداد الشوربات والصلصات والتتبيلات والأطعمة المختلفة، دون الحاجة إلى تقطيعه يوميا.

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المكونات:

كيلو بصل.

سكين حاد.

صينية واسعة.

ورق زبدة.

طريقة تجفيف البصل في الفرن:

قشري البصل واغسليه جيدا، ثم جففيه تماما من الماء.

قطعي البصل إلى شرائح رفيعة ومتساوية حتى تجف جميع القطع بصورة متقاربة.

افردي شرائح البصل في صينية مبطنة بورق الزبدة، مع ترك مسافات بينها.

سخني الفرن على درجة حرارة منخفضة تتراوح بين 60 و70 درجة مئوية.

أدخلي الصينية الفرن واتركي الباب مفتوحا فتحة صغيرة إذا كان ذلك آمنا ومناسبا لنوع الفرن، حتى تسمحي بخروج الرطوبة.

قلبي شرائح البصل من وقت لآخر، واتركيها حتى تصبح جافة تماما وهشة، وقد تستغرق العملية عدة ساعات حسب سمك الشرائح والفرن.

اتركي البصل يبرد تماما قبل تخزينه.

طريقة تجفيف البصل في الشمس:

قطعي البصل إلى شرائح رفيعة.

وزعيه على صوانٍ نظيفة في طبقة واحدة.

غطيه بشبكة غذائية رفيعة لحمايته من الحشرات والأتربة.

ضعيه في مكان مشمس وجيد التهوية.

قلبيه بانتظام حتى يجف تماما، مع إدخاله ليلا لتجنب الرطوبة.

طريقة تخزين البصل المجفف:

بعد التأكد من جفاف البصل تماما وبرودته، ضعيه في برطمان زجاجي محكم الغلق، واحفظيه في مكان بارد وجاف ومظلم.

نصيحة مهمة: يجب التأكد من اختفاء الرطوبة تماما قبل التخزين، لأن أي رطوبة متبقية قد تؤدي إلى ظهور العفن وفساد البصل. ومن الأفضل فحص البرطمان خلال الأيام الأولى للتأكد من عدم وجود تكاثف أو علامات تلف.

المصدر هيلثى لاين

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