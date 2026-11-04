7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها

يشعر البعض بانتفاخ البطن والغازات بعد تناول وجبات معينة، حتى لو كانت هذه الأطعمة صحية ومفيدة للجسم، ويرجع ذلك إلى اختلاف قدرة الجهاز الهضمي على التعامل مع بعض أنواع الكربوهيدرات والألياف.

ووفقا لموقع كليفلاند كلينيك الأمريكي، توجد أطعمة ومشروبات يمكن أن تزيد إنتاج الغازات داخل الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى الشعور بالامتلاء والانتفاخ وعدم الراحة.

أطعمة ومشروبات قد تسبب انتفاخ البطن:

الفاصوليا: تحتوي على سكريات يصعب هضمها بالكامل، وتتخمر بفعل البكتيريا الموجودة في الأمعاء، ما يؤدي إلى إنتاج الغازات.

العدس: يحتوي على ألياف وكربوهيدرات قابلة للتخمر، وقد يسبب الانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

منتجات الألبان: يمكن أن تسبب الغازات والانتفاخ لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

المشروبات الغازية: تؤدي الغازات الموجودة بها إلى زيادة الهواء داخل الجهاز الهضمي والشعور بالانتفاخ.

البروكلي والقرنبيط: يحتويان على مركبات وسكريات قد تكون صعبة الهضم لدى بعض الأشخاص.

البصل: يحتوي على نوع من الألياف يعرف باسم الفركتان، وقد يؤدي إلى زيادة الغازات لدى أصحاب الأمعاء الحساسة.

الأطعمة المصنوعة من القمح والشعير : قد تسبب اضطرابات وانتفاخا لدى بعض الأشخاص، خاصة المصابين بحساسية الجلوتين أو حساسية القمح.

كيف يمكن تقليل انتفاخ البطن؟

ينصح خبراء كليفلاند كلينيك بتناول الطعام ببطء، ومضغ الطعام جيدا، وتقليل المشروبات الغازية، مع الانتباه إلى الأطعمة التي تسبب الانتفاخ بشكل متكرر.

ولا يعني ظهور الانتفاخ بعد تناول طعام معين ضرورة منعه تماما، ولكن يمكن تقليل الكمية أو تغيير طريقة تحضيره، مثل طهي بعض الخضراوات بدلا من تناولها نيئة.

وفي حالة استمرار الانتفاخ أو مصاحبته لألم شديد أو تغيرات ملحوظة في حركة الأمعاء، ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب.