الباذنجان مش مجرد أكلة شعبية.. 10 فوائد صحية تدعم القلب والهضم وتحمي الخلايا

يعد الباذنجان من الخضراوات التي تتميز بقيمتها الغذائية وتعدد طرق تحضيرها، لكن فوائده لا تقتصر على مذاقه المميز، إذ يحتوي على الألياف الغذائية ومركبات نباتية مضادة للأكسدة، خاصة الأنثوسيانين الذي يمنحه لونه البنفسجي الداكن.





ووفقا لتقرير نشره موقع Healthline الأمريكي، فإن الباذنجان من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالألياف ومجموعة من المعادن المهمة، وهو ما يجعله إضافة مفيدة للنظام الغذائي، خاصة عند تحضيره بطرق صحية بعيدا عن القلي الغزير.

10 فوائد لتناول الباذنجان بانتظام..

1- يمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة

يحتوي الباذنجان على مجموعة من العناصر الغذائية، من بينها البوتاسيوم والمنجنيز والمغنيسيوم، إلى جانب الألياف التي يحتاجها الجسم للحفاظ على وظائفه الطبيعية.





2- غني بمضادات الأكسدة

يتميز الباذنجان باحتوائه على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، أبرزها الأنثوسيانين الموجود في قشرته البنفسجية، والتي تساعد على حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.





3- يدعم صحة القلب

قد تساهم مضادات الأكسدة والألياف الموجودة في الباذنجان في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، كما أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف ترتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.





4- يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم

تساهم الألياف الغذائية في إبطاء عملية الهضم وامتصاص السكر، وهو ما قد يساعد على الحد من الارتفاعات السريعة في مستويات الجلوكوز بعد تناول الطعام.





5- يعزز الشعور بالشبع ويساعد على التحكم في الوزن

يتميز الباذنجان بانخفاض سعراته الحرارية واحتوائه على الألياف، التي تساعد على الشعور بالامتلاء لفترة أطول، ما يجعله مناسبا للأنظمة الغذائية التي تستهدف إنقاص الوزن.





6- يحسن صحة الجهاز الهضمي

تساعد الألياف الموجودة في الباذنجان على تنظيم حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم، كما قد تساهم في تقليل فرص الإصابة بالإمساك عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.





7- يحتوي على مركبات قد تدعم حماية الخلايا

يحتوي الباذنجان على مركبات نباتية مثل الأنثوسيانين والكلوروجينيك أسيد، وهي مركبات ترتبط بخصائص مضادة للأكسدة، وقد تساعد في الحد من الإجهاد التأكسدي.





8- قد يساعد في تقليل الالتهابات

تشير بعض الأبحاث إلى أن الأنثوسيانين الموجود في الباذنجان قد يساعد في التأثير على بعض مؤشرات الالتهاب في الجسم، لكن لا يزال الأمر بحاجة إلى مزيد من الدراسات.





9- يدعم صحة العظام

يوفر الباذنجان المنجنيز، وهو معدن يشارك في عمليات تكوين العظام والحفاظ على صحتها، إلى جانب دوره في عدد من الوظائف الحيوية الأخرى.





10- يمكن أن يكون بديلا مناسبا للأطعمة مرتفعة السعرات

بفضل قوامه المميز وقدرته على امتصاص النكهات، يمكن استخدام الباذنجان في إعداد أطباق متنوعة كبديل لبعض المكونات الأعلى في السعرات الحرارية، مع مراعاة طريقة الطهي.

أفضل طريقة لتناول الباذنجان للاستفادة من فوائده

يفضل شوي الباذنجان أو طهيه في الفرن أو تسويته بكمية محدودة من الزيت، لأن الباذنجان يمتص كميات كبيرة من الزيت أثناء القلي، وهو ما قد يرفع السعرات الحرارية والدهون في الوجبة.

كما يفضل عدم التخلص من القشرة البنفسجية، لاحتوائها على نسبة من المركبات المضادة للأكسدة التي تمنح الباذنجان جزءا من قيمته الغذائية.