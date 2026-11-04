البترول تصدر إنفوجرافا توضيحيا حول تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي ودورها في زيادة الإنتاج

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية إنفوجرافًا توضيحيًا يستعرض تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي، وآلية عملها، وأهميتها في دعم جهود قطاع البترول لزيادة إنتاج البترول والغاز، وتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية.

ويسلط الإنفوجراف الضوء على الأهداف المتعددة لاستخدام هذه التكنولوجيا، وفي مقدمتها تحسين معدلات إنتاج الآبار، ورفع كفاءة استغلال الخزانات البترولية، والاستفادة من الموارد التي يصعب إنتاجها بالطرق التقليدية.

كما يبرز أهمية تطبيق تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي في مناطق الصحراء الغربية، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات الواعدة لموارد البترول والغاز غير التقليدية، وفتح آفاق جديدة لزيادة الإنتاج المحلي، في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في تطبيق أحدث التكنولوجيات وتعزيز الاستفادة من موارد مصر البترولية.