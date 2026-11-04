رايحين يتعلموا ولا يشيلوا كراتين؟.. محافظ المنوفية يُحقق في واقعة حمل تلاميذ كراتين مواد غذائية لكانتين المدرسة

وجّه محافظ المنوفية بفتح تحقيق عاجل في واقعة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها عدد من تلاميذ إحدى المدارس وهم يحملون كراتين مواد غذائية لإدخالها إلى كانتين المدرسة.

وأثار مقطع الفيديو المتداول حالة من الجدل والاستياء الواسع بين أولياء الأمور، حيث علق الكثيرون: "رايحين يتعلموا ولا يشيلوا كراتين؟"، معتبرين أن تكليف التلاميذ بحمل الكراتين والقيام بأعمال لا علاقة لها بالعملية التعليمية يعد إهدارًا لحقهم في التعليم، وتعريضًا لهم للإجهاد والخطر.

وأكدت محافظة المنوفية أنه جار فحص الفيديو والتحقق من مكان وتوقيت الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت تورطه، مع التشديد على منع استغلال الطلاب في أي أعمال خارج إطار العملية التعليمية.

وشدد المحافظ على أن دور المدرسة هو التعليم والتربية فقط، وأن أي تجاوز في هذا الشأن سيقابل بحزم، حفاظًا على سلامة وكرامة أبنائنا الطلاب.