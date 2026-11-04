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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهمين بالتعدى على طالب وسرقة هاتفة بالمنيا

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من عدد من الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض وعصى خشبية وسرقة هاتفه المحمول بالمنيا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26/ أكتوبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة ملوى بالمنيا من القائم على النشر (طالب) بتضرره من (8 أشخاص) .. جميعهم مقيمين بدائرة القسم لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسحجات وكدمات متفرقة، وإستيلائهم على (هاتفه المحمول - مبلغ مالى) حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم لخلافات سابقة بينهم ، وأثناء تحريره المحضر حضر أحد المشكو فى حقهم وإتهم المبلغ بالتعدى عليه بالسب ، وبعرضهما على النيابة العامة أبديا رغبتهما فى التصالح فيما بينهما ، وبتاريخ 29/ أكتوبر المنقضى حضر الشاكى وأقر بتضرره من باقى المشكو فى حقهم لقيامهم بالتعدى عليه.


 

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم (7 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم بإرشادهم ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه ، العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى).


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سلاح أبيض

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