15 دقيقة داخل بيارة صرف صحي.. إنقاذ طفلة بطوخ ونقلها للعناية المركزة

شهدت قرية كفر علوان التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، بعدما سقطت طفلة داخل بيارة للصرف الصحي، وظلت بداخلها غارقة لمدة 15 دقيقة، قبل أن يتمكن الأهالي من انتشالها وإنقاذها.



وعلى الفور، جرى نقل الطفلة إلى مستشفى طوخ المركزي، حيث تم إيداعها داخل العناية المركزة، نظرًا لخطورة حالتها الصحية، فيما بدأ الفريق الطبي تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، في محاولة لإنقاذ حياتها.



وسادت حالة من القلق والحزن بين أهالي القرية، الذين يترقبون تحسن الحالة الصحية للطفلة، وسط دعوات واسعة بأن يمن الله عليها بالشفاء العاجل.