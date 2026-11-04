قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يسلم 4 كراسٍ كهربائية للمسنين بدار الرعاية المتكاملة بالخانكة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتسليم 4 كراسٍ كهربائية بدار الرعاية المتكاملة لصحة المسنين بمدينة الخانكة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وبمشاركة مجتمعية من مؤسسة التكافل الاجتماعي فرع القليوبية، ومؤسسة الوفاء بمدينة العبور، في نموذج للتعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير أوجه الدعم والرعاية لكبار السن.
وتأتي هذه المبادرة بهدف توفير سبل الراحة للمستفيدين ومساعدتهم على الحركة والتنقل بصورة أكثر سهولة، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير بيئة رعاية إنسانية تليق بهم، ويعكس أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة لتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية.


وخلال زيارته للدار، حرص محافظ القليوبية على لقاء المسنين المقيمين بها، والبالغ عددهم 37 مسنًا، حيث تبادل معهم الحديث واستمع إلى آرائهم واحتياجاتهم، واطمأن على مستوى الرعاية والخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أهمية توفير كافة أوجه الدعم والاهتمام بهم، وتلبية احتياجاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة وبيئة إنسانية آمنة.
وأكد محافظ القليوبية أن الاهتمام بكبار السن وتوفير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم يمثل واجبًا إنسانيًا ومجتمعيًا، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الخدمات المقدمة داخل دور الرعاية والمؤسسات الاجتماعية، والعمل على توفير الاحتياجات اللازمة للنزلاء، بما يضمن حصولهم على رعاية متكاملة تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم.
وأضاف المحافظ أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير التجهيزات والمستلزمات التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية وتقديم أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لدور الرعاية والمؤسسات الاجتماعية، والوقوف على احتياجاتها والعمل على تلبيتها، بما يضمن توفير أوجه الرعاية والاهتمام لكبار السن، تقديرًا لما قدموه من عطاء وخبرات عبر سنوات حياتهم.

القليوبية الخانكة محافظ القليوبية دار الرعاية دار المسنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

طائرات تابعة للخطوط الهولندية

رومانيا: طائرتان تتلقيان تهديدات بوجود قنابل من بينها رحلة متجهة لتل أبيب

دونالد ترامب

ترامب: سنقوم بالكثير من الأمور خلال الأسبوعين المقبلين.. أفضّل ألا أُدمّر بقية إيران

ليلة رعب دامية في إسرائيل.. قتيلان و9 مصابين في موجة إطلاق نار وطعن تضرب 7 مدن وبلدات

ليلة رعب دامية في إسرائيل.. قتيلان و9 مصابين في موجة إطلاق نار وطعن تضرب 7 مدن وبلدات

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد