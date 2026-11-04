محافظ القليوبية يسلم 4 كراسٍ كهربائية للمسنين بدار الرعاية المتكاملة بالخانكة

قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتسليم 4 كراسٍ كهربائية بدار الرعاية المتكاملة لصحة المسنين بمدينة الخانكة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وبمشاركة مجتمعية من مؤسسة التكافل الاجتماعي فرع القليوبية، ومؤسسة الوفاء بمدينة العبور، في نموذج للتعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير أوجه الدعم والرعاية لكبار السن.

وتأتي هذه المبادرة بهدف توفير سبل الراحة للمستفيدين ومساعدتهم على الحركة والتنقل بصورة أكثر سهولة، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير بيئة رعاية إنسانية تليق بهم، ويعكس أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة لتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية.



وخلال زيارته للدار، حرص محافظ القليوبية على لقاء المسنين المقيمين بها، والبالغ عددهم 37 مسنًا، حيث تبادل معهم الحديث واستمع إلى آرائهم واحتياجاتهم، واطمأن على مستوى الرعاية والخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أهمية توفير كافة أوجه الدعم والاهتمام بهم، وتلبية احتياجاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة وبيئة إنسانية آمنة.

وأكد محافظ القليوبية أن الاهتمام بكبار السن وتوفير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم يمثل واجبًا إنسانيًا ومجتمعيًا، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الخدمات المقدمة داخل دور الرعاية والمؤسسات الاجتماعية، والعمل على توفير الاحتياجات اللازمة للنزلاء، بما يضمن حصولهم على رعاية متكاملة تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم.

وأضاف المحافظ أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير التجهيزات والمستلزمات التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية وتقديم أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لدور الرعاية والمؤسسات الاجتماعية، والوقوف على احتياجاتها والعمل على تلبيتها، بما يضمن توفير أوجه الرعاية والاهتمام لكبار السن، تقديرًا لما قدموه من عطاء وخبرات عبر سنوات حياتهم.