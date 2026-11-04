ضبط مصنع لتعبئة مياه تبريد السيارات المغشوشة بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط القائمين على إدارة مصنع "غير مرخص" لتعبئة المياه الخاصة بدورة تبريد السيارات باستخدام خامات مغشوشة ومجهولة المصدركائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

وأسفرت المامورية عن ضبط 247 عبوة مياه خاصة بدورة تبريد السيارات منتج نهائى مجهول المصدر، و6880 قطعة مستلزمات إنتاج مدون عليها علامات تجارية وهمية، و60 كيلو جرام مواد خام مجهولين المصدر) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.