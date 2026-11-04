القبض على أدمن صفحة لبيع المخدرات بمطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمطروح لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مراقب بمحطة وقود "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح) وتبين عدم حيازته أية مواد مخدرة ، وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعى بقصد النصب والاحتيال على راغبى شراء المواد المخدرة، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.