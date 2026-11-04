مفتي الجمهورية: الشائعات لون من ألوان البهتان وتمزق روابط المجتمع

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن القرآن الكريم وضع أصولًا وضوابط واضحة لمواجهة الشائعات، من بينها تحريم البهتان وإيذاء الناس بالكلمات، مشددًا على أن ترويج الأكاذيب والإساءة إلى الآخرين يتنافى مع القيم والأخلاق التي دعا إليها الإسلام.

وأوضح مفتي الجمهورية، في تصريح منشور عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن من الأصول التي عالج بها القرآن الكريم الشائعات بيان حرمة البهتان وإيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير حق، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58\].

وأشار إلى أن الشائعة، في أقبح صورها، تمثل لونًا من ألوان البهتان الذي يؤدي إلى تمزيق روابط المجتمع والإضرار بتماسكه، لما تحمله من أكاذيب وإيذاء للآخرين دون وجه حق.

وأضاف الدكتور نظير محمد عياد ، أن العلماء عرفوا البهتان بأنه كذب يدهش السامع لشدة فظاعته، موضحين أن تسميته بهذا الاسم ترجع إلى أنه يبهت الإنسان، أي يجعله يسكت من هول ما يسمع، لتخيله صحة ما قيل، قبل أن ينكشف كذبه عند التأمل والتثبت.

الإفتاء تطلق دورة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج

وفي سياق آخر تنظم دار الإفتاء المصرية، يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، محاضرة افتتاحية بعنوان «الزواج السعيد.. المفهوم والحكمة والأهداف»، يلقيها الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، في تمام الساعة الرابعة مساءً، وذلك ضمن فعاليات الدورة رقم 22 لتأهيل المقبلين على الزواج، التي تحمل اسم «لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا».

وتأتي المحاضرة في مستهل البرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، بهدف تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية المرتبطة بالزواج، وتوضيح الحكمة الإلهية من تشريعه، إلى جانب استعراض الأسس التي تساعد على تحقيق السعادة والاستقرار في الحياة الزوجية.